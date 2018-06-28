Технологии очистки сточных вод и водоснабжения в малых городах и сельской местности обсудили на тренинге в Ивье

Тренинг «Технологии очистки сточных вод и водоснабжения в малых городах и сельской местности» состоялся в городе Ивье 29 июня. Здесь были представлены новые технологии на предприятиях водоснабжения и водоотведения, а также участники смогли ознакомиться с опытом иностранных экспертов (Германия, Польша, Россия) по данной тематике.





Главные вопросы, которые рассмотрены в ходе мероприятия стали технологии очистки сточных вод и водоснабжения в малых городах и сельской местности в Германии, а также кластерное сотрудничество в сфере очистки сточных вод и водоснабжения, технологии, используемые Гданьским водоканалом (Польша), программы сотрудничества в регионе Балтийского моря, основные тенденции развития ВКХ в Республике Беларусь (регионализация, бенчмаркинг, привлечение международных кредитных ресурсов).



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В рамках тренинга состоялось торжественное открытие станции обезжелезивания и автоматизации, грунтово-растительная площадка для очистки сточных вод.

Организаторами мероприятия выступают МОО «Экопартнерство», Ивьевский районный исполнительный комитет. Тренинг является мероприятием проекта «Потребность в эффективном управлении жилищно-коммунальным хозяйством», финансируемого Европейским союзом.