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Технологии очистки сточных вод и водоснабжения в малых городах и сельской местности обсудили на тренинге в Ивье

29.06.2018 — Разное | Ивьевский край  
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Тренинг «Технологии очистки сточных вод и водоснабжения в малых городах и сельской местности» состоялся в городе Ивье 29 июня. Здесь были представлены новые технологии на предприятиях водоснабжения и водоотведения, а также участники смогли ознакомиться с опытом иностранных экспертов (Германия, Польша, Россия) по данной тематике.

Технологии очистки сточных вод и водоснабжения в малых городах и сельской местности обсудили на тренинге в Ивье

 

Главные вопросы, которые рассмотрены в ходе мероприятия стали технологии очистки сточных вод и водоснабжения в малых городах и сельской местности в Германии, а также кластерное сотрудничество в сфере очистки сточных вод и водоснабжения, технологии, используемые Гданьским водоканалом (Польша), программы сотрудничества в регионе Балтийского моря, основные тенденции развития ВКХ в Республике Беларусь (регионализация, бенчмаркинг, привлечение международных кредитных ресурсов).

Смотреть встроенную онлайн галерею в:
http://ivyenews.by/novosti/obshchestvo/item/4286-tekhnologii-ochistki-stochnykh-vod-i-vodosnabzheniya-v-malykh-gorodakh-i-selskoj-mestnosti-obsudili-na-treninge-v-ive.html#sigProId5fabe611d6

В рамках тренинга состоялось торжественное открытие станции обезжелезивания и автоматизации, грунтово-растительная площадка для очистки сточных вод.

Организаторами мероприятия выступают МОО «Экопартнерство», Ивьевский районный исполнительный комитет. Тренинг является мероприятием проекта «Потребность в эффективном управлении жилищно-коммунальным хозяйством», финансируемого Европейским союзом.

 
 
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Тренинг «Технологии очистки сточных вод и водоснабжения в малых городах и сельской местности» состоялся в городе Ивье 29 июня. Здесь были представлены новые...
 
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