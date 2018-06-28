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Белорусы стали активно покупать акции Amazon, Google и Netflix

29.06.2018 17:20 — Разное | Myfin  
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Белорусы стали активно покупать акции Amazon, Google и Netflix
фото: pexels.com

Наиболее популярны у белорусов мировые корпорации из IT-сектора. В большинстве случаев речь идет о покупке акций Apple, Facebook или Alphabet – владельца Google. Интерес вырос и китайским гигантам – прежде всего, Alibaba Group, больше известной благодаря интернет-площадке AliExpress. Кроме того, белорусы стали активно инвестировать в Amazon , Netflix и NVIDIA – всплеск интереса к ним пришелся на последний год.

На покупку «голубых фишек» белорусы в среднем тратят от $20 тыс. до $50 тыс. Хотя есть и те, кто инвестируют  $100 тыс. и выше. В то же время на прирост сбережений влияет не только сумма вложений, но и выбранная стратегия. Самый большой доход составил $90 тыс. – столько заработал за прошлый год один из клиентов БПС-Сбербанка.

«При грамотной стратегии инвестиции в акции позволяют заметно приумножить сбережения. Большинство клиентов выбирают портфели с низким уровнем рисков, но растет и число тех, кто реализует собственные агрессивные стратегии, играя на растущих трендах», –  отметил заместитель председателя правления Сергей Суслопаров.

Интерес к акциям глобальных компаний растет на фоне снижения доходности вкладов. Белорусы ищут альтернативные способы вложения сбережений и нередко становятся совладельцами зарубежных компаний. Механизм реализован через доверительное управление: банк от имени клиента выходит на фондовый рынок, покупает акции и потом управляет портфелем.

*партнерский материал

 
 
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Белорусы стали активно вкладывать сбережения в голубые фишки . Чаще всего через механизм доверительного банковского управления приобретают акции...
 
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