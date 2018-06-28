БСБ - банк, который НЕ лопнул

neg.by Но не в этом случае! 18 августа того же года финансовый регулятор передумал и вернул лицензию. Банк не просто благополучно дожил до годовщины этого неприятного для себя события, но и пришел к этой дате в очень хорошей форме, пишет





Сразу после частичного отзыва лицензии банк переживал массовый отток клиентов. В первые 10 дней вкладчики – физические лица забрали со счетов 52 млн. BYN, оставив что-то в районе 3 млн. BYN. Другие кредитно-финансовые учреждения активизировали рекламную активность, наперебой переманивая напуганных корпоративных клиентов.





БСБ Банк аккуратно исполнил все обязательства перед вкладчиками, отправил обслуживаемые зар­платные проекты в созвучный по названию БНБ-Банк, после чего доказал свою необычайную жизнеспособность и устойчивость: он сообщил об имеющихся в кассе и на счетах деньгах – их было существенно больше, чем требовалось для исполнения оставшихся обязательств.





Что это было?





Претензии Нацбанка звучали непонятно для большинства сторонних наблюдателей: «Решение принято с учетом выявленных в ходе проверки банка нарушений и недостатков в его деятельности и вступает в силу с момента уведомления банка о его принятии, которое назначено на 26 июня 2017 г.».





Отраслевые журналисты тогда выделили две вероятные причины недовольства финансового регулятора: активное инвестирование в «дружественные» предполагаемым акционерам банка проекты и нестандартная бизнес-модель.





Помимо этого гнев могло вызвать участие банка в не очень удачном строительном проекте «Деревня гипермаркетов». По итогам 2016 г. там все еще оставались «заморожены» 4,9 млн. BYN.





На самом деле имеющаяся там заброшенная недвижимость оценена всего в 1,25 млн. BYN. Тут претензию могло вызвать не само обесценивание объекта инвестиций, а вообще направление банком денег на непрофильную девелоперскую деятельность.





Откуда у банка так много денег?





Дело в том, что БСБ Банк и тогда, и сейчас не очень похож на обычное финансовое учреждение. Он научился формировать доходы за счет комиссий и различных услуг: платежей за обслуживание счетов, обмена валют и тому подобных операций. Некоторые даже называли его «самым большим обменным пунктом» Беларуси. А вот на кредитах он зарабатывал и зарабатывает относительно немного.





С одной стороны, именно равнодушие к кредитному бизнесу и сделало БСБ Банк совершенно невосприимчивым к кризисам и практически «непотопляемым». На начало 2017 г. в виде выданных клиентам кредитов он держал всего около 2,9 млн. BYN и на момент массового оттока вкладов своей бизнес-модели не изменил.





При этом располагал 20 млн. BYN в кассе и более чем 100 млн. BYN в высоколиквидных активах, которые легко и быстро можно было превратить в деньги.





С другой стороны, нежелание кредитовать «реальный сек­тор» никаких положительных эмоций и у финансового регулятора, и у других органов власти не вызывало. Деньги – кровь экономики, и ее застой невыгоден стране в целом.





Вернулись и все простили





Сейчас в банке мало что напоминает о прошлогодних неприятностях. К началу мая 2018 г. вернулись все корпоративные клиенты – примерно 32 500 фирм и ИП. И пришли они вместе со своими деньгами: остатки на их счетах достигли 141,3 млн. BYN.





Распуганные физлица нашли дорогу обратно не все, а менее половины – 43%. Примерно 40 тыс. человек принесли во вклады 22,7 млн. BYN. До отзыва лицензии банком было выпущено порядка 100 тыс. пластиковых карт. На сегодня выдано порядка 40 тыс. карточек, но этот бизнес успешно восстанавливается.





У других финансовых учреждений, сопоставимых с БСБ Банком по капиталу, темпы выдачи клиентам новых пластиковых карт в 2 раза ниже. Полностью восстановить свой розничный бизнес банк рассчитывает на протяжении 2019 г.









Дмитрий Наривончик, ак­ционер Приорбанка и Белагропромбанка, профессиональный инвестор, скупающий в т.ч. и акции других банков:





«Финансовый анализ отчета о прибылях и убытках не выявляет каких-либо существенных изменений в деятельности банка.





Да, доходы банка снизились практически по всем статьям: процентные доходы упали с 6,5 млн. BYN до 5,1 млн. BYN, комиссионные – с 15,9 млн. BYN до 14,5 млн. BYN, доход от валютных операций – традиционно мощный источник дохода для данного банка – с 16,3 до 13,5 млн. BYN.





От операций с драгоценными металлами банк получил 5,8 млн. BYN против 1 млн. годом ранее.





Расходы банка выросли более чем на 23% – с 24 млн. BYN в 2016 г. до 29,6 млн. BYN в 2017 г. CIR (cost incom ratio – отношение операционных расходов к валовой прибыли) вырос с 55,7 до 76,5%. Это, конечно же, много.





Банк спас положение снижением отчислений в резервы: если в прошлом году в резервы направили 4,2 млн. BYN, то в этом изъяли из резервов во имя спасения прибыли 2 млн. BYN. Итог – 7 млн. BYN прибыли против 12,1 млн. BYN годом ранее.





Однако полагаю, что снижение доходов и рост расходов связаны с сокращением доходности банковского бизнеса и ростом операционных затрат, которые присущи и для многих других банков».





Да, заработано по итогам прошлого года меньше, чем могло бы быть – примерно на 40% меньше, чем за 2016 г. Но ни о каких катастрофических последствиях для бизнеса речи и близко не идет. И БСБ Банк выглядит даже лучше многих других кредитно-финансовых учреждений, особенно круп­ных, которым работать и зарабатывать в прошлом году никто не мешал.





Даже свою консервативную бизнес-­модель в целом он сохранил и во многом благодаря этому попал в ТОП-5 наиболее рентабельных банков. Нет, кредитов он сейчас выдает заметно больше. На начало мая по этой схеме в экономику Беларуси поступило 15 млн. BYN, т.е. рост аж в 5 раз.





Но это по-прежнему не главный биз­нес БСБ Банка. Он так же ловко, как и прежде, зарабатывает на валютных операциях, платежных картах, зарплатных проектах и недавно огласил амбициозные планы выйти в лидеры в цифровом банкинге.









Такими планами поделился его пред­седатель правления Сергей Дубков:





«На мой взгляд, наиболее привлекательными для развития бизнеса, а значит, наиболее экономически выгодными сегодня являются цифровые продукты, которые банк может продавать дис­танционно.





В список таких цифровых продуктов, предоставляемых бан­ками, уже сегодня включаются онлайн-кредиты, онлайн-депозиты, дистанционное от­крытие счетов, осуществление расчетов с использованием сис­тем дис­танционного банковского обслуживания.





Другим интересным направлением мне видится организация кросс-продаж небанковских продуктов: услуг страховых и forex-компаний, юридической и бухгалтерской поддержки бизнеса клиентов, краудфандинга. Без интеграции с другими секторами финансового рынка и другими сферами экономики у банков не будет будущего».