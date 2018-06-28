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Соболенко – в финале Истбурна!

29.06.2018 17:16 — Разное | Партизан  
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Арина Соболенко – в финале Истбурна. Турнир с призовым фондом 852 тысячи долларов проходит в Великобритании на траве и является разминкой перед «Уимблдоном».

Соболенко – в финале Истбурна!
Сетка у белоруски очень непростая. Начинать пришлось с 13-й ракетки мира Юлии Гергес (1:6, 6:4, 6:4), продолжать – 15-й Элизой Мертенс (7:5, 2:6, 7:6). Чтобы попасть в полуфинал, Соболенко необходимо было впервые в карьере одолеть соперника из топ-10 – и она сделала это, пишет tribuna.com

В роли жертвы выступила 7-й номер рейтинга Каролина Плишкова. С ней Арина разобралась на тайбреке (6:3, 2:6, 7:6), хотя никакого тайбрека могло и не быть. В решающей партии наша теннисистка горела 1:4 и играла в свойственной себе прежней манере: активно, но не аккуратно, допуская огромное количество ошибок.

Переломным моментом 1/4 финала стало общение Соболенко с личным тренером Дмитрием Турсуновым в паузе перед шестым геймом. 

«Проигрываешь, так проигрывай хотя бы по-человечески. Не отдавай просто так матч <…> Сыграй в корт, умри здесь, хотя бы заставь ее что-то сделать», – попросил коуч. Теннисистка признала правоту его слов: «Да, просто херню творю…»

После этого Соболенко вышла и укатала Плишкову, не позволив нервам испортить игру.


***

С августа 2016 года белоруску тренировал другой россиянин – Халил Ибрагимов. При нем Соболенко вошла в топ-100, однако в начале этого года тандем распался. Далее появилась информация, что новым наставником спортсменки будет легендарный швед Магнус Норман, однако это стало следствием путаницы. Арина засветилась в академии Нормана, но работала она там с другим Магнусом – Тидеманом. Он и стал ее новым тренером. Как оказалось, ненадолго.

***

24 июня в день старта Истбурна Соболенко выложила в своем Инстаграме фото, подписанное: «Это Дмитрий, мой тренер. Всем бояться». На снимке был запечатлен 35-летний Турсунов.


Уроженец Москвы в недавнем прошлом сам был успешным теннисистом. Пока карьеру не подорвали травмы, Дмитрий успел выиграть 14 титулов АТР, стать обладателем Кубка Дэвиса и заработать около 6 миллионов долларов. На пике Турсунов занимал 20-ю строчку в мировом рейтинге.

В 22 года Турсунов получил предложение выступать за сборную Беларуси. Об этом в одном из интервью рассказал отец Максима Мирного. Белорусская сторона хотела найти кого-то в помощь Мирному и Владимиру Волчкову, однако россиянин спортивное гражданство так и не сменил – на протяжении всей карьеры он выступал под российским флагом, хотя и жил с 12 лет в США.

Полностью реализовать себя Турсунов не смог из-за многочисленных повреждений, которые частенько заставляли его сниматься с турниров. Лодыжка, пах, мышца бедра – что только не травмировал игрок. Однажды он получил микротрещину позвоночника, катаясь по морю на моторной лодке. Лодка не перевернулась, а просто сильно подлетела на волне. Никто никуда не выпал, но Турсунов залечивал травму около полугода. В 2017 году он завершил карьеру на 487-м месте.

***

Главная проблема Соболенко – и это отмечали многие специалисты – излишняя эмоциональность на корте. В ключевые моменты белоруске не удается совладать с нервами, и она сама отдает соперницам победы. Так было, например, в финале турнира в китайском Тяньцзине осенью прошлого года. Мария Шарапова просто позволяла Арине атаковать, а та раз за разом ошибалась без какого-либо давления. «Она не отвечает за свои действия», – охарактеризовала игру Соболенко в начале этого года Анна Дмитриева, известный российский комментатор.


***

Поиски человека, который справится с ее характером, привели Арину к Турсунову. Дуэт только начал сотрудничество, и кое-что у него получается. Выход в финал крупного турнира через очень сложную сетку – большое достижение, хотя и нельзя сказать, что все проблемы позади.

Полуфинал с 31-й ракеткой мира Агнешкой Радванска (6:3, 1:6, 6:3) не обошелся без нервов. В решающей партии Турсунов даже предлагал подопечной сняться с турнира, вновь намекая на сумбурную игру Арины. После этого разговора Соболенко стала безобразно принимать подачи польки, доведя счет в гейме до 0:40, а затем собралась и сделала брейк. 

Вследующем розыгрыше подавала сама, вела 40:0, а гейм в итоге взяла только на больше-меньше. Соболенко еще не спрыгнула со своих фирменных качелей, но уже может совладать с собой, когда что-то идет не так.

Финал пройдет в воскресенье, а соперницей белоруски станет либо датчанка Возняцки, либо немка Кербер.

 
 
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Арина Соболенко – в финале Истбурна. Турнир с призовым фондом 852 тысячи долларов проходит в Великобритании на траве и является разминкой перед «Уимблдоном».
 
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