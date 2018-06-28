Так живут у нас сироты и дети-инвалиды: 14 человек в комнате, туалет без перегородок, нет врачей

gp.by Как рассказала помощник прокурора области Юлия Боричевская, по результатам проверки выявлен ряд нарушений законодательства, препятствующих полной и безусловной реализации детьми своих прав и законных интересов. Прежде всего, это проблемы с бюджетным финансированием, пишет





Так, в Улуковской вспомогательной школе-интернате существует проблема в обеспечении учреждения мебелью. В учебных классах и столовой мебель не соответствует росту воспитанников. Спальни оборудованы только кроватями, отсутствуют тумбочки, шкафы для хранения личных вещей.





Проблемы есть и с приобретением лекарственных средств для лечения инфекционных и соматических заболеваний воспитанников: бюджетное финансирование на данную статью расходов в учреждении не предусмотрено.





Аналогичное положение в Петриковской специальной общеобразовательной школе-интернате для детей с тяжелыми нарушениями речи. Не все проживающие в интернате обеспечены стульями и тумбочками для хранения личных вещей.





В учебных классах используется старая мебель, отсутствует горячая проточная вода в умывальниках для персонала пищеблока и умывальниках при обеденном зале. В санузлах нет индивидуальных полукабин или перегородок. В спальных комнатах проживает по 13-14 человек, что нарушает требования законодательства.





В полном объеме в этих учреждениях финансируется только заработная плата, коммунальные платежи, приобретение продуктов питания, оплата транспортных услуг, проведение дезинфекции, дератизации помещений.









Есть проблемы в сфере оказания детям медицинской помощи. Прежде всего, это связано с неукомплектованностью учреждений медицинскими кадрами, их текучестью.





В Петриковской специальной общеобразовательной школе-интернате для детей с тяжелыми нарушениями речи должность врача вакантна с 12 мая 2015 года. В Улуковской вспомогательной школе-интернате ставка детского врача-стоматолога остается вакантной с 1 февраля 2016-го. С конца прошлого года на 0,5 ставки работает врач-педиатр, этого специалиста в учреждении не было с 30 января 2016 года.





Аналогичная ситуация и других интернатных учреждениях.





Интернатными учреждениями не обеспечивается преемственность со стационарами при оказании медицинской помощи детям. Медицинский персонал не всегда контролирует выполнение врачебных назначений при выписке из стационара, консультативном осмотре.





Есть проблемы не только в социальной, но и в медицинской реабилитации детей-инвалидов. Во многих интернатных учреждениях выявлены нарушения правил пожарной безопасности, что создает реальную угрозу жизни детей (Улуковская вспомогательная школа-интернат, Вспомогательная школа-интернат № 5 г. Гомеля , Петриковская специальная общеобразовательная школа-интернат для детей с тяжелыми нарушениями речи, Городецкая вспомогательная школа-интернат, Речицкая специальная общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушением слуха).





Есть и положительные моменты. После проверки в конце прошлого года организации питания детей в учреждениях образования, в том числе в интернатных учреждениях, ситуация изменилась в лучшую сторону. В то же время нарушения в организации питания детей выявлены в Мозырском детском доме, Вспомогательной школе-интернате № 5 г. Гомеля.









По результатам проведенной проверки прокуратурая области внесла представление в облисполком. За допущенные нарушения законодательства к дисциплинарной ответственности привлечено 13 лиц.





Приняты меры по устранению выявленных нарушений законодательства. В частности, выделены дополнительные средства на закупку водонагревателя, посуды, кухонного инвентаря, спецодежды для кухонных работников, на ремонт пожарного водопровода Петриковской специальной общеобразовательной школа-интернаты для детей с тяжелыми нарушениями речи.





Во всех интернатных учреждениях устранены нарушения правил пожарной безопасности. Утвержден перечень учреждений здравоохранения, закрепленных за интернатными учреждениями системы социальной защиты.