12 кошек и 9 собак из приютов нашли семью на выставке «Дорога домой»

23 июня в минском парке «Тиволи» прошла летняя благотворительная выставка «Дорога домой», организованная общественным объединением защиты животных «Эгида» и брендом кормов для домашних животных PURINA®.

В минувшую субботу на встречу с гостями выставки приехали 60 кошек и собак из минских приютов. Благотворительное мероприятие в этот день посетили 200 человек. По итогам выставки 12 кошек и 9 собак обрели любящие семьи. Каждый гость, который принял ответственное решение подарить дом четвероногому другу, получил подарки от бренда PURINA®, а также мог бесплатно проконсультироваться с ветеринарным врачом.

Питомцы, которым пока не посчастливилось найти новый дом, также не остались без внимания и поддержки. Весь день на мероприятии работала «Палатка помощи», куда минчане приносили корма, игрушки, лекарства и прочие необходимые животным вещи.

На мероприятии царила уютная, теплая атмосфера. Гостей выставки «Дорога домой» в этот день развлекали артисты и аниматоры. Все желающие могли принять участие в увлекательных конкурсах и мастер-классах, а также получить подарки от бренда PURINA®.