ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С 1 июля для ввоза авто из-за пределов ЕАЭС нужно иметь свидетельство о безопасности конструкции

29.06.2018 17:41 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Беларуси с 1 июля транспортные средства, ввозимые физическими лицами для собственных нужд из-за пределов ЕАЭС, должны будут иметь свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС). Об этом сообщили в пресс-службе Государственного комитета по стандартизации.


Необходимость наличия этого документа установлена в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), который вступил в силу с 1 января 2015 года (принят решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877).

Свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства подтверждает, что единичные транспортные средства, в том числе ввозимые на территорию ЕАЭС физическими лицами для собственных нужд, соответствуют требованиям указанного технического регламента.

В Госстандарте отметили, что данная норма применяется во всех государствах-членах ЕАЭС.

В Республике Беларусь в соответствии с решениями, принятыми по итогам совещаний с заинтересованными органами госуправления, общественными организациями и организациями бизнес-сообщества на площадке правительства, срок вступления в силу этого требования неоднократно переносился. Так, в июле 2017 года он был продлен еще на один год.

Получить СБКТС можно в аккредитованных испытательных лабораториях, включенных в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) ЕАЭС. В Республике Беларусь это:

  • НТЦ «Республиканский полигон для испытаний мобильных машин» Государственного научного учреждения «Объединенный институт машиностроения Национальной академии наук Беларуси» (г. Минск, ул. Минская кольцевая автомобильная дорога, д. 23 (5 км), тел.: +375 17 332 63 91, csimm@tut.by, www.oim.by/ru/poligon);
  • Испытательный центр «Белавтосертика» научно-исследовательской и испытательной лаборатории транспортных средств филиала БНТУ «Научно-исследовательская часть» (г. Минск, ул. Я. Коласа, 12−1001а, тел.: +375 17 296 66 55, +375 17 331 29 03, факс: +375 17 331 26 93, icauto@tut.by, icauto@bntu.by, www. politeh-cert@tut.by);
  • Общество с ограниченной ответственностью «Центромаш» (г. Минск, ул. Платонова, д. 49−411, тел.: +375 17 284 12 64, zentromash@tut.by, www.centromash.by).

— Дополнительно следует обратить внимание, что при проведении проверки единичного транспортного средства в лаборатории могут учитываться различные доказательственные материалы, предоставляемые заявителем, например, наличие одобрения типа транспортного средства. Это позволит сократить время и затраты на оформление свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства, — добавили в Госстандарте.

Проект изменений в ТР ТС 018/2011, подготовленный Госстандартом Республики Беларусь в 2015 году, который наряду с другими вопросами предусматривает исключение необходимости подтверждения соответствия единичных транспортных средств, ввозимых физическими лицами для собственных нужд на территорию ЕАЭС, требованиям ТР ТС 018/2011, не поддержан другими государствами — членами.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Необходимость наличия этого документа установлена в техническом регламенте Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".
 
Новости дня
Новости разные
 
Палата представителей в первом чтении приняла поправки о смягчении наказания за некоторые уголовные преступления
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
29.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика