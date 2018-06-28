С 1 июля для ввоза авто из-за пределов ЕАЭС нужно иметь свидетельство о безопасности конструкции

В Беларуси с 1 июля транспортные средства, ввозимые физическими лицами для собственных нужд из-за пределов ЕАЭС, должны будут иметь свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС). Об этом сообщили в пресс-службе Государственного комитета по стандартизации.





Необходимость наличия этого документа установлена в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), который вступил в силу с 1 января 2015 года (принят решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877).

Свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства подтверждает, что единичные транспортные средства, в том числе ввозимые на территорию ЕАЭС физическими лицами для собственных нужд, соответствуют требованиям указанного технического регламента.

В Госстандарте отметили, что данная норма применяется во всех государствах-членах ЕАЭС.

В Республике Беларусь в соответствии с решениями, принятыми по итогам совещаний с заинтересованными органами госуправления, общественными организациями и организациями бизнес-сообщества на площадке правительства, срок вступления в силу этого требования неоднократно переносился. Так, в июле 2017 года он был продлен еще на один год.

Получить СБКТС можно в аккредитованных испытательных лабораториях, включенных в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) ЕАЭС. В Республике Беларусь это:

НТЦ «Республиканский полигон для испытаний мобильных машин» Государственного научного учреждения «Объединенный институт машиностроения Национальной академии наук Беларуси» (г. Минск, ул. Минская кольцевая автомобильная дорога, д. 23 (5 км), тел.: +375 17 332 63 91, csimm@tut.by, www.oim.by/ru/poligon);

Испытательный центр «Белавтосертика» научно-исследовательской и испытательной лаборатории транспортных средств филиала БНТУ «Научно-исследовательская часть» (г. Минск, ул. Я. Коласа, 12−1001а, тел.: +375 17 296 66 55, +375 17 331 29 03, факс: +375 17 331 26 93, icauto@tut.by, icauto@bntu.by, www. politeh-cert@tut.by);

Общество с ограниченной ответственностью «Центромаш» (г. Минск, ул. Платонова, д. 49−411, тел.: +375 17 284 12 64, zentromash@tut.by, www.centromash.by).

— Дополнительно следует обратить внимание, что при проведении проверки единичного транспортного средства в лаборатории могут учитываться различные доказательственные материалы, предоставляемые заявителем, например, наличие одобрения типа транспортного средства. Это позволит сократить время и затраты на оформление свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства, — добавили в Госстандарте.

Проект изменений в ТР ТС 018/2011, подготовленный Госстандартом Республики Беларусь в 2015 году, который наряду с другими вопросами предусматривает исключение необходимости подтверждения соответствия единичных транспортных средств, ввозимых физическими лицами для собственных нужд на территорию ЕАЭС, требованиям ТР ТС 018/2011, не поддержан другими государствами — членами.