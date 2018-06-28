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С 1 июля для ввоза авто из-за пределов ЕАЭС нужно иметь свидетельство о безопасности конструкции
В Беларуси с 1 июля транспортные средства, ввозимые физическими лицами для собственных нужд из-за пределов ЕАЭС, должны будут иметь свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС). Об этом
Необходимость наличия этого документа установлена в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), который вступил в силу с 1 января 2015 года (принят решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877).
Свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства подтверждает, что единичные транспортные средства, в том числе ввозимые на территорию ЕАЭС физическими лицами для собственных нужд, соответствуют требованиям указанного технического регламента.
В Госстандарте отметили, что данная норма применяется во всех государствах-членах ЕАЭС.
В Республике Беларусь в соответствии с решениями, принятыми по итогам совещаний с заинтересованными органами госуправления, общественными организациями и организациями бизнес-сообщества на площадке правительства, срок вступления в силу этого требования неоднократно переносился. Так, в июле 2017 года он был
Получить СБКТС можно в аккредитованных испытательных лабораториях, включенных в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) ЕАЭС. В Республике Беларусь это:
— Дополнительно следует обратить внимание, что при проведении проверки единичного транспортного средства в лаборатории могут учитываться различные доказательственные материалы, предоставляемые заявителем, например, наличие одобрения типа транспортного средства. Это позволит сократить время и затраты на оформление свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства, — добавили в Госстандарте.
Проект изменений в ТР ТС 018/2011, подготовленный Госстандартом Республики Беларусь в 2015 году, который наряду с другими вопросами предусматривает исключение необходимости подтверждения соответствия единичных транспортных средств, ввозимых физическими лицами для собственных нужд на территорию ЕАЭС, требованиям ТР ТС 018/2011, не поддержан другими государствами — членами.
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Необходимость наличия этого документа установлена в техническом регламенте Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".
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