Топ-6 вакансий для проектных менеджеров на dev.by за неделю

На портале jobs.dev.by , крупнейшей специализированной «доске объявлений» в белорусской ИТ-индустрии, сейчас представлено 480 вакансий как от крупнейших отечественных технологических компаний, так и от молодых амбициозных стартапов. Мы выбрали 6 самых интересных, на наш взгляд, позиций для менеджеров проектов.

Компания занимается разработкой мобильных и веб-приложений, тестированием и администрированием.

Идеальному кандидату необходим опыт управления ИТ-проектами от 3 лет, опыт использования различных методологий управления проектами (Scrum, Kanban), технический бэкграунд, способность разобраться в архитектуре проекта, стремление к достижению результатов, умение работать с большим потоком информации и изменяющимися требованиями, английский язык, достаточный для устных и письменных коммуникаций с иностранными партнёрами и заказчиками, опыт работы с системами управления проектами и ведения сопроводительной документации (JIRA, Confluence).

Будущему сотруднику предстоит заниматься управлением проектами по разработке и сопровождению ПО, организацией работы сотрудников как выделенных на проект, так и относящихся к разным подразделениям (в том числе территориально распределенным), обработка и уточнение требований, коммуникации с заказчиком и еженедельная отчётность.

Зарплата: от 2000$

Узнать подробности и откликнуться на вакансию: https://jobs.dev.by/87420

В обязанности будущего сотрудника войдёт ответственность за проект, начиная со сбора требований и заканчивая поставкой решения клиенту, установление надёжных отношений с клиентами и содействие развитию бизнеса, содействие эффективной командной работе над проектом, разработка проектной документации и постоянное совершенствование процессов и организации проекта.





Для этого необходим опыт работы в ИТ на управленческих позициях от года, сильные управленческие навыки, понимание принципов построения эффективных команд, умение находить эффективные решения и достигать компромисс между техническими решениями и потребностями бизнеса, высокий уровень владения английским языком (Upper-Intermediate и выше).

Paralect предлагает сотрудникам конкурентную зарплату, бесплатные курсы английского языка в офисе, возможность участия в профессиональных тренингах, семинарах, конференциях за счёт компании.

Узнать подробности и откликнуться на вакансию: https://jobs.dev.by/87139

Klika Tech приглашает менеджера проектов присоединиться к команде R&D или IoT-департамента.

Для прохождения собеседования необходим опыт управления проектами от 3 лет, использования Agile-методологий, опыт планирования и оценки, хороший английский, технический бэкграунд, опыт управления командами разработки.

Будущему менеджеру предстоит ежедневная коммуникация с клиентом и командой, краткосрочное и долгосрочное планирование, управление рисками, согласование задач, распределение ресурсов, планирование загрузки, поддержка и оптимизация бизнес-процессов.

В свою очередь компания предлагает гибкий рабочий график, бонусы, возможность посещения профильных мероприятий.

Узнать подробности и откликнуться на вакансию: https://jobs.dev.by/87357

Компания предлагает участие в различных проектах: корпоративные приложения и стартапы, системы учёта и обработки данных, мобильные приложения и многое другое.

На собеседование приглашаются кандидаты с опытом управления несколькими проектами с использованием MS Project, пониманием процессов и успешный опыт доставки проектов по Agile (SCRUM, Kanban), готовность отвечать за результаты работы, опыт успешно завершённых проектов, английский на уровне Upper-Intermediate и выше, опыт коммуникации с американскими клиентами в рамках управления проектами.





Выполнение функций бизнес-аналитика, работа с требованиями, опыт разработки, командировок к клиенту — плюс.

Узнать подробности и откликнуться на вакансию: https://jobs.dev.by/87492

Softeq Development приглашает специалиста, умеющего применять разные методологии разработки (RUP, Waterfall, Agile) и выбирать лучшую для конкретного проекта, владеющего методологиями управления проектами (PRINCE2, PMBoK и другими), с опытом участия в процессе предварительной продажи в аутсорсинговых компаниях, опытом оценки проектов, написания проектного плана, бюджета.

Команде необходим человек, который не понаслышке знает, как ведутся проекты по моделям Fixed Price и Dedicated Team, обладающий навыками планирования, постановки целей и задач, а также контроля за их выполнением. Также пригодится аналитический склад ума, целеустремлённость, увлечённость профессией и бизнесом и хорошим английским.

Основные задачи — инициирование, планирование, выполнение, контроль и завершение проекта.

Узнать подробности и откликнуться на вакансию: https://jobs.dev.by/86917

Intellectsoft требуется специалист с опытом работы на управленческих позициях от 5 лет, опытом работы с Agile-методологиями, управления проектом с командой разработки от 15 человек, пониманием инженерных методик. Также понадобятся коммуникативные навыки и навыки ведения переговоров, английский на уровне Advanced, опыт подбора и управления персоналом, технический бекграунд.





Основные обязанности менеджера: взаимодействие с клиентами компании, контроль требований, выполнения задач, управление рисками, участие в собраниях, процессе предварительной продажи, управление распределёнными командами, организация коммуникации между всеми участниками проекта и многое другое.