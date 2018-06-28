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Microsoft запустила приложение для создания шрифтов

29.06.2018 17:48 — Разное | dev.by  
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В Windows 10 появилось приложение для создания индивидуальных шрифтов, предназначенное простым «обывателям», пишет Softpedia.

Microsoft запустила приложение для создания шрифтов

Главное и единственное предназначение новинки — создание индивидуальных шрифтов. Причём работать в программе можно и с помощью Surface Pen или других поддерживаемых стилусов. В описании программы авторы отметили, что её стоит использовать для создания шрифтов, основанных на персональных особенностях письма.

По мнению создателей, разработанные таким образом индивидуальные шрифты позволят пользователям «персонализировать» рутинные действия. Новинка доступна для последних версий Windows 10 — Fall Creators Update и April 2018 Update.

 
 
Ссылка на источник 24
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В Windows 10 появилось приложение для создания индивидуальных шрифтов, предназначенное простым «обывателям», пишет Softpedia. Читать далее
 
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