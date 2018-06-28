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Прятал незаконную посадку в зарослях помидоров: пенсионер создал мини-плантацию по выращиванию марихуаны под Молодечно

29.06.2018 18:08 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 72-летний житель Молодечненского района создал мини-плантацию по выращиванию марихуаны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Прятал незаконную посадку в зарослях помидоров: пенсионер создал мини-плантацию по выращиванию марихуаны под Молодечно

Пожилой агроном действовал на своем дачном участке в деревне Рябиновая. Выращивал коноплю в теплице. Чтобы никто не заметил незаконную посадку, пенсионер скрывал растения в зарослях помидоров.

Прятал незаконную посадку в зарослях помидоров: пенсионер создал мини-плантацию по выращиванию марихуаны под Молодечно

Схему наркосадовника раскрыли в ходе спецоперации «Мак», которую традиционно проводят правоохранители в летний сезон. Во время осмотра дома сотрудники милиции обнаружили запасы хозяина. А это – несколько банок и тазов с высушенной марихуаной. Общий вес психотропа превысил килограмм. Кроме того, в доме находились курительные трубки для применения наркотика.

Прятал незаконную посадку в зарослях помидоров: пенсионер создал мини-плантацию по выращиванию марихуаны под Молодечно

Прятал незаконную посадку в зарослях помидоров: пенсионер создал мини-плантацию по выращиванию марихуаны под Молодечно

Евгений Сачек, официальный представитель УВД Миноблисполкома:
В ходе опроса мужчина объяснил наличие у себя наркотиков тем, что не первый год его употребляет. Марихуану он изготавливал сам: выращивал коноплю, после чего же готовил для себя наркотик. В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по незаконному обороту наркотических средств, речь может идти о лишении свободы до 5 лет.

Прятал незаконную посадку в зарослях помидоров: пенсионер создал мини-плантацию по выращиванию марихуаны под Молодечно

Прятал незаконную посадку в зарослях помидоров: пенсионер создал мини-плантацию по выращиванию марихуаны под Молодечно

Прятал незаконную посадку в зарослях помидоров: пенсионер создал мини-плантацию по выращиванию марихуаны под Молодечно

Прятал незаконную посадку в зарослях помидоров: пенсионер создал мини-плантацию по выращиванию марихуаны под Молодечно

 
 
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Новости Беларуси. 72-летний житель Молодечненского района создал мини-плантацию по выращиванию марихуаны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Пожилой агроном...
 
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