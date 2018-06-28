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29 июня почти 150 выпускников факультета Генштаба Военной академии получили дипломы
Новости Беларуси. Блеск аксельбантов и звон медалей: в Военной академии Беларуси состоялся торжественный выпуск офицеров факультета Генерального штаба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Более 140 офицеров получили дипломы специалистов в области государственного и военного управления. Лучшим из лучших вручены золотые медали и нагрудные знаки отличия.
Андрей Кравченко, выпускник факультета Генерального штаба Военной академии Беларуси:
Виктор Лисовский, начальник Военной академии Беларуси:
За время существования училища 360 выпускников получили золотые медали и более 1000 – дипломы с отличием. Также через стационарное обучение и курсы усовершенствования офицерского состава прошли офицеры из 16 государств Европы, Азии и Африки.
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Новости Беларуси. Блеск аксельбантов и звон медалей: в Военной академии Беларуси состоялся торжественный выпуск офицеров факультета Генерального штаба, сообщили...
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