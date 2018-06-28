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29 июня почти 150 выпускников факультета Генштаба Военной академии получили дипломы

29.06.2018 18:06 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Блеск аксельбантов и звон медалей: в Военной академии Беларуси состоялся торжественный выпуск офицеров факультета Генерального штаба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 140 офицеров получили дипломы специалистов в области государственного и военного управления. Лучшим из лучших вручены золотые медали и нагрудные знаки отличия.

29 июня почти 150 выпускников факультета Генштаба Военной академии получили дипломы

Андрей Кравченко, выпускник факультета Генерального штаба Военной академии Беларуси:
Это событие для нас волнительное и знаменательное, потому что мы все-таки два года проучились на факультете Генерального штаба, получили достаточно основательные и серьезные фундаментальные знания в области как государственного, так и военного управления, стратегии. И в целом два года для нас это был кропотливый труд.

29 июня почти 150 выпускников факультета Генштаба Военной академии получили дипломы

Виктор Лисовский, начальник Военной академии Беларуси:
Это люди, которые имеют высочайшую квалификацию изначально. Это люди, которые обладают определенными системными знаниями. И то время, которое они посвятили обучению в стенах Военной академии на факультете Генерального штаба – это время, когда свои знания и мысли они должны привести в жесткую систему.

29 июня почти 150 выпускников факультета Генштаба Военной академии получили дипломы

За время существования училища 360 выпускников получили золотые медали и более 1000 – дипломы с отличием. Также через стационарное обучение и курсы усовершенствования офицерского состава прошли офицеры из 16 государств Европы, Азии и Африки.

 
 
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Новости Беларуси. Блеск аксельбантов и звон медалей: в Военной академии Беларуси состоялся торжественный выпуск офицеров факультета Генерального штаба, сообщили...
 
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