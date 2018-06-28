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Салют в Минске на 3 июля 2018 года. Во сколько и где смотреть?
Новости Беларуси. Празднование Дня Независимости в Минске завершится праздничным салютом.
Первые залпы салюта состоятся третьего июля в 23:00.
Салют в белорусской столице будут давать из шести огневых точек, расположенных в разных частях города.
Это:
парк 50-летия Победы у стелы «Минск – город-герой»,
улица Пригородная,
аэропорт Минск-1,
пустырь в районе Чижовского кладбища,
пустырь в районе водохранилища Дрозды,
военный городок – микрорайон Уручье.
На площадке у обелиска «Минск – город-герой» за пять минут до начала салюта пройдет ежегодная акция «Споем гимн вместе».
Официальный старт торжествам, которые приурочены к празднику, будет дан второго июля. В День Независимости
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Новости Беларуси. Празднование Дня Независимости в Минске завершится праздничным салютом. Первые залпы салюта состоятся третьего июля в 23:00. Салют в белорусской...
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