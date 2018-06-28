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Салют в Минске на 3 июля 2018 года. Во сколько и где смотреть?

29.06.2018 17:46 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Празднование Дня Независимости в Минске завершится праздничным салютом.

Первые залпы салюта состоятся третьего июля в 23:00.

Салют в белорусской столице будут давать из шести огневых точек, расположенных в разных частях города.

Это:

парк 50-летия Победы у стелы «Минск – город-герой»,

улица Пригородная,

аэропорт Минск-1,

пустырь в районе Чижовского кладбища,

пустырь в районе водохранилища Дрозды,

военный городок – микрорайон Уручье.

На площадке у обелиска «Минск – город-герой» за пять минут до начала салюта пройдет ежегодная акция «Споем гимн вместе».

Официальный старт торжествам, которые приурочены к празднику, будет дан второго июля. В День Независимости продлится работа общественного транспорта – метро будет работать до 01:30, а наземный транспорт – до 02:00.

«Коллектив сложный. Сначала конфликтовали, потом перезнакомились: как готовилась к параду 3 июля единственная женская колонна 

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Празднование Дня Независимости в Минске завершится праздничным салютом. Первые залпы салюта состоятся третьего июля в 23:00. Салют в белорусской...
 
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