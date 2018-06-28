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Палата представителей в первом чтении приняла поправки о смягчении наказания за некоторые уголовные преступления
Новости Беларуси. Палата представителей приняла в первом чтении поправки о смягчении уголовной ответственности по некоторым экономическим и наркотическим преступлениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Теперь крупным будет признаваться размер ущерба, в тысячу раз превышающий базовую величину, особо крупным – в 2000. Сейчас это 250 и 1000 базовых соответственно.
Человеку, который впервые осуждается за экономические преступления, наказание в виде лишения свободы не назначается. Снижается и наказание за незаконный оборот наркотиков.
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Палата представителей в первом чтении приняла поправки о смягчении наказания за некоторые уголовные преступления
Новости Беларуси. Палата представителей приняла в первом чтении поправки о смягчении уголовной ответственности по некоторым экономическим и наркотическим...
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