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Палата представителей в первом чтении приняла поправки о смягчении наказания за некоторые уголовные преступления

29.06.2018 17:37 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Палата представителей приняла в первом чтении поправки о смягчении уголовной ответственности по некоторым экономическим и наркотическим преступлениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь крупным будет признаваться размер ущерба, в тысячу раз превышающий базовую величину, особо крупным – в 2000. Сейчас это 250 и 1000 базовых соответственно.

Палата представителей в первом чтении приняла поправки о смягчении наказания за некоторые уголовные преступления

Человеку, который впервые осуждается за экономические преступления, наказание в виде лишения свободы не назначается. Снижается и наказание за незаконный оборот наркотиков.

 
 
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Новости Беларуси. Палата представителей приняла в первом чтении поправки о смягчении уголовной ответственности по некоторым экономическим и наркотическим...
 
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