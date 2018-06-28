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Четырнадцатый тур чемпионата Беларуси по футболу стартует 29 июня
29 июня стартует 14-й тур чемпионата Беларуси по футболу. Будут сыграны два матча.
Лидер турнирной таблицы – БАТЭ – сыграет на выезде со столичным «Лучом». Начало встречи в 18:45. Борисовчане – безусловные фавориты противостояния. Ещё одна игра пройдёт в Гомеле, где местный клуб примет брестское «Динамо». Гостям необходима победа, чтобы постепенно сокращать отрыв от лидирующей группы.
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29 июня стартует 14-й тур чемпионата Беларуси по футболу. Будут сыграны два матча.
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