​Четырнадцатый тур чемпионата Беларуси по футболу стартует 29 июня

29 июня стартует 14-й тур чемпионата Беларуси по футболу. Будут сыграны два матча.

Лидер турнирной таблицы – БАТЭ – сыграет на выезде со столичным «Лучом». Начало встречи в 18:45. Борисовчане – безусловные фавориты противостояния. Ещё одна игра пройдёт в Гомеле, где местный клуб примет брестское «Динамо». Гостям необходима победа, чтобы постепенно сокращать отрыв от лидирующей группы.