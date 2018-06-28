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Медвежонок залез на балкон, чтобы подружиться с местным псом в Колорадо
Владелец дома (Эбби Арнесон) сфотографировал через окно медвежонка, который пробрался на балкон.
За окном в доме сидел пёс. Медведь казался дружелюбным, а пёс ответил ему тем же. Эбби запостил фото на Facebookс надписью, что пёс может и не испугался хищника, но ничего и не сделал, чтобы защитить своих хозяев: «Абсолютно бесполезный домашний защитник».
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Владелец дома (Эбби Арнесон) сфотографировал через окно медвежонка, который пробрался на балкон.
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