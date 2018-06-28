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Мясникович предлагает перейти на двухлетнее планирование законопроектной деятельности

29.06.2018 17:42 — Разное | Интерфакс  
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Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович предлагает перейти на двухлетнее планирование законопроектной деятельности в стране.

"Перед всеми ветвями власти поставлена целевая задача - обеспечить в 2025 году ВВП страны в объеме $100 млрд. Парламент и правительство должны сформировать действенное и эффективное законодательство, обеспечивающее выполнение этой задачи (…) В качестве конструктивного шага полагаю целесообразным предусмотреть двухлетнее, а не на один год планирование законопроектной деятельности, то есть на 2019-2020 годы", - сказал М.Мясникович на закрытии сессии верхней палаты.

По его мнению, такой подход заложит правовую основу для удвоения ВВП к концу 2025 года.

"Будем просить президента Республики Беларусь поддержать это предложение", - добавил М.Мясникович.

Кроме того, по мнению спикера, уже сейчас необходимо нарабатывать перечень законопроектов к соответствующему указу, чтобы документ можно было принять не в конце года, а раньше.

М.Мясникович заметил также, что в настоящее время в правительстве идет активная работа по вопросам развития страны в 2019 году. "Полагаю, что работу над пакетом прогнозных документов и бюджетом страны следует также вести в расчете на 2019-2020 годы", - сказал он.

 
 
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Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович предлагает перейти на двухлетнее планирование законопроектной деятельности в...
 
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