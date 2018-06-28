Германия заключила договоренности по беженцам с Грецией и Испанией

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что на саммите ЕС удалось достичь договоренностей по мигрантам с Грецией и Испанией.

Речь, по ее словам, идет о тех беженцах, которые ранее были зарегистрированы в Греции или Испании и затем прибыли на границу Германии и Австрии.

"Греция и Испания заявили о готовности забирать назад тех, кто уже подал заявку в Eurodaс и прибыл на эту границу", - сказала канцлер журналистам по итогам саммита. Заявление А.Меркель транслирует сайт Еврокомиссии.

Eurodaс - это система идентификации беженцев в ЕС по отпечаткам пальцев. Таким образом, теперь в случае, если претенденты на статус беженца уже сдали отпечатки пальцев в Греции или Испании и намереваются запросить убежища в Германии, то им придется вернуться в страны первичной регистрации.