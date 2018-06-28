​На Республиканской доске Почёта открыты новые имена

Новые имена открыты 29 июня на Республиканской доске Почёта.

Победителем среди регионов стала Минская область и Минск, среди районов лидируют Островецкий Гродненской области и Глубокский в Витебской. Лучшими среди городов названы Гродно и Жодино. Всего по итогам 2017-го года более 40-ка предприятий и организаций стали первыми в социально-экономического развития, ещё 20-ть лидируют по экономии ресурсов.