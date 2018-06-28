Где пиво дешевле: у нас или в Западной Украине?

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Когда турист приезжает в другую страну, то ему хочется попробовать местную еду подешевле и повкуснее. Это вполне естественное желание человека, который заботится о своем бюджете.

Западная Украина

Мы неспроста взяли город Бердичев Житомирской области в качестве точки отсчета. Он не является раскрученным туристическим брэндом, а, значит, цены в нем будут отвечать среднестатистическим. Но, в то же время, он известен тем, что здесь вступил в первый брак всемирно известный французский писатель Оноре де Бальзак.





Живое пиво в Бердичеве. Фото предоставлено Антоном Безкоровайным

Ситуацию с рынком пива в регионе прокомментировал Антон Безкоровайный, руководитель местной сети магазинов разливного пива. По его словам, в последнее время набирает популярность т.н. «живое» пиво, или непастеризованное. Оно отличается более насыщенным цветом и горчинкой, а также считается полезнее обычного из-за того, что в нем сохраняются белки и витамины.

«Практически у всех производителей по Украине цены одинаковые, - говорит Антон. Большой разницы по регионам нет». Так, нижняя планка начинается от $1, 12 за 1 литр и может подниматься до $1,35 за 1 литр. К самым дешевым бутылочным маркам, которые действительно стоит попробовать, Антон Безкоровайный относит харьковское «Рогань традиционное светлое» ($0,5 за 0,5 литра), а также львовское темное «Robert Doms Мюнхенский» ($0,63 за 0,5 литра).





Антон Безкоровайный. Фото предоставлено экспертом

Минск

По данным сайта pivo.by, в Беларуси работает 7 государственных пивзаводов и 31 крафтовая и контрактная частная пивоварня. Вся продукция этих предприятий представлена на полках крупных и мелких торговых точек столицы.

Цена на пиво примерно одинаковая по всей стране. Так, стоимость бутилированного пастеризованного пива отечественного производителя начинаются от $0,54 за 0,5 л. («Речицкое светлое», которое, к слову, недавно претерпело ребрендинг). Цена на живое пиво стартует от $1, 15 до $1, 5 за 1 литр.

Таким образом, цены на пиво в Беларуси и Украине практически идентичные. Каждый любитель этого напитка сможет подобрать себе сорт по вкусу и цене.