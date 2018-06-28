Велопробег, стартовавший в Вороново, продолжил праздничную эстафету мероприятий ко Дню Независимости (Фото, Будет дополнено)





Велопробег «Сцежкамі малой радзімы», приуроченный к главному государственному празднику, совершили сегодня работники Вороновского районного исполнительного комитета во главе с заместителями председателя Андреем Карповичем, Гражиной Крахмальчик и Олегом Тарасовым. По дороге памяти отправились представители профсоюзной первички и районной организации РОО «Белая Русь».











— День Независимости — главный праздник страны. Независимость — не дар, это завоевание, оплаченное жизнями наших соотечественников. И важная миссия молодого поколения — помнить о великом подвиге, беречь мир на родной земле и делать все для процветания Беларуси, — убеждены участники велопробега.

На финишной прямой в д. Барташуны на месте гибели Александра Ивановича Канарчика Минутой молчания и возложением венка они почтили память Героя Советского Союза. Заведующая сектором идеологической работы и по делам молодежи Лилия Сидорович еще раз напомнила присутствующим о трагических событиях военного лихолетья на вороновской земле.

Галина ШЛЕМПО.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

































