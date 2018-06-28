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Велопробег, стартовавший в Вороново, продолжил праздничную эстафету мероприятий ко Дню Независимости (Фото, Будет дополнено)
29.06.2018 — Разное | Вороновская газета
Велопробег «Сцежкамі малой радзімы», приуроченный к главному государственному празднику, совершили сегодня работники Вороновского районного исполнительного комитета во главе с заместителями председателя Андреем Карповичем, Гражиной Крахмальчик и Олегом Тарасовым. По дороге памяти отправились представители профсоюзной первички и районной организации РОО «Белая Русь».
— День Независимости — главный праздник страны. Независимость — не дар, это завоевание, оплаченное жизнями наших соотечественников. И важная миссия молодого поколения — помнить о великом подвиге, беречь мир на родной земле и делать все для процветания Беларуси, — убеждены участники велопробега.
На финишной прямой в д. Барташуны на месте гибели Александра Ивановича Канарчика Минутой молчания и возложением венка они почтили память Героя Советского Союза. Заведующая сектором идеологической работы и по делам молодежи Лилия Сидорович еще раз напомнила присутствующим о трагических событиях военного лихолетья на вороновской земле.
Галина ШЛЕМПО.
Фото Олега БЕЛЬСКОГО.
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Велопробег, стартовавший в Вороново, продолжил праздничную эстафету мероприятий ко Дню Независимости (Фото, Будет дополнено)
Велопробег «Сцежкамі малой радзімы», приуроченный к главному государственному празднику, совершили сегодня работники Вороновского районного исполнительного...
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