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В преддверии Дня Независимости в трудовых коллективах Вороновщины состоялись встречи, посвященные Году малой родины
29.06.2018 — Разное | Вороновская газета
В актовом зале Вороновской центральной районной больнице собрались сотрудники, чтобы рассказать о дорогом сердцу месте, с которым связаны детские воспоминания, первая любовь, шаги в профессию… С особым волнением перед коллегами выступали врачи Ванда Иосифовна Батовкина и Татьяна Федоровна Паневкина, ведь они говорили о сокровенном. Светлый взгляд, устремленный вдаль, задумчивость и улыбка наполняли их рассказ о родном поселке Вороново некой неподдельной теплотой. Это было искренне.
Подробнее читайте на страницах «ВГ».
Галина ШЛЕМПО.
Фото автора.
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В преддверии Дня Независимости в трудовых коллективах Вороновщины состоялись встречи, посвященные Году малой родины
В актовом зале Вороновской центральной районной больнице собрались сотрудники, чтобы рассказать о дорогом сердцу месте, с которым связаны детские воспоминания,...
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