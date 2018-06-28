В преддверии Дня Независимости в трудовых коллективах Вороновщины состоялись встречи, посвященные Году малой родины





В актовом зале Вороновской центральной районной больнице собрались сотрудники, чтобы рассказать о дорогом сердцу месте, с которым связаны детские воспоминания, первая любовь, шаги в профессию… С особым волнением перед коллегами выступали врачи Ванда Иосифовна Батовкина и Татьяна Федоровна Паневкина, ведь они говорили о сокровенном. Светлый взгляд, устремленный вдаль, задумчивость и улыбка наполняли их рассказ о родном поселке Вороново некой неподдельной теплотой. Это было искренне.

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Галина ШЛЕМПО.

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