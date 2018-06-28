Александр Лукашенко с президентами Германии и Австрии посетил мемориальный комплекс «Тростенец»







В ходе выступления на митинге-реквиеме глава белорусского государства объявил минуту молчания.

О важности помнить уроки истории говорили президенты Германии и Австрии, другие высокие гости. Озвучено послание Президента Польши Анджея Дуды.

Вниманию участников мероприятия был представлен музыкальный эпизод «Минута памяти и скорби», символизирующий память о жертвах фашистских палачей и призыв не допустить повторения ужасов войны. Прозвучали также стихи и музыка в исполнении сводного ансамбля скрипачей. В завершение в небо были выпущены белые голуби, а Президент Беларуси и высокие гости возложили цветы к памятной плите мемориального кладбища «Благовщина».

«Тростенец» — одно из крупнейших мест массового уничтожения нацистами гражданского населения в 1941-1944 годах. По количеству жертв он находится на четвертом месте после лагерей смерти «Освенцим», «Майданек» и «Треблинка». В «Тростенце» погибли жители Беларуси, других советских республик, депортированные граждане западноевропейских государств, включая Австрию, Германию, Чехословакию. По официальным данным, в «Тростенце» оборвалась жизнь более 200 тыс. человек из разных стран.

8 июня 2014 года Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в церемонии закладки памятной капсулы на месте создания мемориального комплекса «Тростенец». Александр Лукашенко подчеркнул, что мемориал «Тростенец» должен стать объектом общеевропейского значения.

Мемориальный комплекс объединяет места массового уничтожения людей немецко-фашистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны: лагерь смерти с одноименным названием «Тростенец», урочище Шашковка (крематорий яма-печь), урочище Благовщина (34 братские могилы).

Первый пусковой комплекс и мемориальную скульптуру «Врата памяти» открыли на территории бывшего лагеря 22 июня 2015 года. При строительстве второй очереди объекта благоустроено мемориальное кладбище «Благовщина». 25 июня 2018 года там состоялась церемония захоронения останков жертв нацизма, найденных во время строительства.