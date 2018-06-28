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Журналисты районки готовятся ко Дню Республики
29.06.2018 — Разное | Вороновская газета
Баннер социальной направленности, разработанный коллективом “Воранаўскай газеты”, сегодня украсил центральную улицу районного центра (прямой эфир смотрите в Инстаграмме). “Нам по пути” со здоровым образом жизни, крепкой семьей и родной районкой!
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Баннер социальной направленности, разработанный коллективом “Воранаўскай газеты”, сегодня украсил центральную улицу районного центра (прямой эфир смотрите в...
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