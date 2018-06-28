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ДТП на путепроводе на Варшавке: пострадал мотоциклист

29.06.2018 18:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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ДТП произошло сегодня, 29 июня 2018 года на Варшавском шоссе в городе Бресте, на путепроводе по направлению к ул. Краснознамённой.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56836.php

ДТП на путепроводе на Варшавке: пострадал мотоциклист

Фотографии предоставили очевидцы, по всей видимости, пострадал водитель скутера. Можно предположить, что он не успел затормозить и на скорости врезался в автомобиль. На месте происшествия работают медики и сотрудники ГАИ, проезд затруднён.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56836.php

ДТП на путепроводе на Варшавке: пострадал мотоциклист


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56836.php

ДТП на путепроводе на Варшавке: пострадал мотоциклист


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56836.php

ДТП на путепроводе на Варшавке: пострадал мотоциклист

Теги: Брест
 
 
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ДТП произошло сегодня, 29 июня 2018 года на Варшавском шоссе в городе Бресте, на путепроводе по направлению к ул. Краснознамённой. Фотографии предоставили очевидцы,...
 
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