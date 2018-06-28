 Выполняется дорожный ремонт во дворе ул. Гаврилова

Речь идет о дворовом проезде от ул. Гаврилова до ул. Гродненской. Данный участок давно требовал капитального ремонта: маневрирование автомобилей было затруднено на разбитом дорожном полотне.





Вчера работники ДЭП выполнили фрезерование данной локации, а уже сегодня приступили к его асфальтированию.



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Дорожная техника задержится здесь ровно на день.



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Ремонтные работы планируют закончить сегодня.