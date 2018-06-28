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Выполняется дорожный ремонт во дворе ул. Гаврилова
29.06.2018 18:42 — Разное | Виртуальный Брест
Речь идет о дворовом проезде от ул. Гаврилова до ул. Гродненской. Данный участок давно требовал капитального ремонта: маневрирование автомобилей было затруднено на разбитом дорожном полотне.
Вчера работники ДЭП выполнили фрезерование данной локации, а уже сегодня приступили к его асфальтированию.
Дорожная техника задержится здесь ровно на день.
Ремонтные работы планируют закончить сегодня.
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Речь идет о дворовом проезде от ул. Гаврилова до ул. Гродненской. Данный участок давно требовал капитального ремонта: маневрирование автомобилей было затруднено...
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