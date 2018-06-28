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​Президент Беларуси встретился с президентами Австрии и Германии во Дворце Независимости

29.06.2018 18:42 — Разное | ОНТ  
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Александр Лукашенко сразу после митинга-реквиема в Тростенце провёл двусторонние встречи с коллегами из Австрии и Германии.

Говорили не только о совместном увековечивании памяти жертв нацизма, но и в целом о сотрудничестве в политике и экономике. Так, на переговорах с Александром Ван дер Белленом Александр Лукашенко отметил – Беларусь ценит Австрию за поддержку на европейской арене.

Александр Ван дер Беллен, президент Австрии: «Нас в Австрии очень удивило то, насколько это место памяти, "Тростенец", выпало из общеевропейской политики памяти. А значение его очень велико, и это нельзя недооценивать. Правительство Австрии придаёт особое значение увековечению памяти австрийских евреев, погибших в "Тростенце" в годы Второй мировой войны».

Впрочем, тематика разговора не ограничилась большой политикой. Александр Лукашенко пригласил президента Австрии посетить Вторые Европейские игры, которые пройдут в Беларуси в следующем году. А в настоящее время во Дворце Независимости проходит встреча Александра Лукашенко с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

 
 
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Александр Лукашенко сразу после митинга-реквиема в Тростенце провёл двусторонние встречи с коллегами из Австрии и Германии.
 
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