​Президент Беларуси встретился с президентами Австрии и Германии во Дворце Независимости

Александр Лукашенко сразу после митинга-реквиема в Тростенце провёл двусторонние встречи с коллегами из Австрии и Германии.

Говорили не только о совместном увековечивании памяти жертв нацизма, но и в целом о сотрудничестве в политике и экономике. Так, на переговорах с Александром Ван дер Белленом Александр Лукашенко отметил – Беларусь ценит Австрию за поддержку на европейской арене.

Александр Ван дер Беллен, президент Австрии: «Нас в Австрии очень удивило то, насколько это место памяти, "Тростенец", выпало из общеевропейской политики памяти. А значение его очень велико, и это нельзя недооценивать. Правительство Австрии придаёт особое значение увековечению памяти австрийских евреев, погибших в "Тростенце" в годы Второй мировой войны».

Впрочем, тематика разговора не ограничилась большой политикой. Александр Лукашенко пригласил президента Австрии посетить Вторые Европейские игры, которые пройдут в Беларуси в следующем году. А в настоящее время во Дворце Независимости проходит встреча Александра Лукашенко с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.