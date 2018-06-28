Болельщица сборной Бразилии погибла во время празднования победы над Сербией

Болельщица сборной Бразилии погибла во время празднования победы своей команды над Сербией в матче группового этапа чемпионата мира, сообщает Daily Mail.

Она упала на бокал с вином, осколки которого перерезали яремную вену на ее шее.

Друзья девушки попытались остановить кровь, обернув полотенца вокруг раны, но к моменту прибытия медиков она была уже мертва.

Бразилия заняла первое место в группе «Е». В 1/8 финала мирового первенства она сыграет с Мексикой (2 июля, Самара).