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Болельщица сборной Бразилии погибла во время празднования победы над Сербией

29.06.2018 18:44 — Разное | Tut.by  
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Болельщица сборной Бразилии погибла во время празднования победы своей команды над Сербией в матче группового этапа чемпионата мира, сообщает Daily Mail.

Она упала на бокал с вином, осколки которого перерезали яремную вену на ее шее.

Друзья девушки попытались остановить кровь, обернув полотенца вокруг раны, но к моменту прибытия медиков она была уже мертва.

Бразилия заняла первое место в группе «Е». В 1/8 финала мирового первенства она сыграет с Мексикой (2 июля, Самара).

 
 
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Болельщица сборной Бразилии погибла во время празднования победы своей команды над Сербией в матче группового этапа чемпионата мира.
 
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