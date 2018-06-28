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Болельщица сборной Бразилии погибла во время празднования победы над Сербией
Болельщица сборной Бразилии погибла во время празднования
Она упала на бокал с вином, осколки которого перерезали яремную вену на ее шее.
Друзья девушки попытались остановить кровь, обернув полотенца вокруг раны, но к моменту прибытия медиков она была уже мертва.
Бразилия заняла первое место в группе «Е». В 1/8 финала мирового первенства она сыграет с Мексикой (2 июля, Самара).
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Болельщица сборной Бразилии погибла во время празднования победы своей команды над Сербией в матче группового этапа чемпионата мира.
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