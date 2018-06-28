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Федерация футбола заявила стадион "Динамо" как домашний для игр сборной в Лиге наций

29.06.2018 18:42 — Разное | Tut.by  
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31 мая стадион «Динамо» в Минске официально был сдан в эксплуатацию. 22 июня арена приняла первое соревнование — Международный матч по легкой атлетике, а днем ранее на стадионе прошла первая футбольная игра.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Напомним, что национальная сборная по футболу планировала играть на «Динамо», как это было до реконструкции. 28 и 29 июня представители УЕФА проинспектировали стадион.

Как сообщили корреспонденту SPORT.TUT.BY в федерации футбола, повышенное внимание уделялось спортивной составляющей объекта, условиям работы телевизионных компаний и СМИ, а также вопросам безопасности с учетом требований регламентирующих документов УЕФА.

«По итогам инспекции будет составлен подробный отчет, на основании которого стадиону будет присвоена категория. В ходе визита со стороны руководства стадиона „Динамо“ было оказано максимальное содействие, а сотрудники УЕФА отметили удобное месторасположение обновленной арены оценили обновленный дизайн и тот факт, что при этом удалось частично сохранить исторический облик», — добавил пресс-секретарь федерации.

Также стало известно о том, что АБФФ заявила стадион «Динамо» как домашний для игр сборной в в Лиге наций. 8 сентября подопечные Игоря Криушенко сразятся против Сан-Марино.

Напомним, что вместимость стадиона «Динамо» — 22 тысячи зрителей. Ранее свои матчи белорусские футболисты играли чаще всего на «Борисов-Арене» вместимостью 13 тысяч.

 
Теги: Минск
 
 
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28 и 29 июня представители УЕФА проинспектировали стадион.
 
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