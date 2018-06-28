31 мая стадион «Динамо» в Минске официально был сдан в эксплуатацию . 22 июня арена приняла первое соревнование — Международный матч по легкой атлетике , а днем ранее на стадионе прошла первая футбольная игра .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Напомним, что национальная сборная по футболу планировала играть на «Динамо», как это было до реконструкции. 28 и 29 июня представители УЕФА проинспектировали стадион.

Как сообщили корреспонденту SPORT.TUT.BY в федерации футбола, повышенное внимание уделялось спортивной составляющей объекта, условиям работы телевизионных компаний и СМИ, а также вопросам безопасности с учетом требований регламентирующих документов УЕФА.

«По итогам инспекции будет составлен подробный отчет, на основании которого стадиону будет присвоена категория. В ходе визита со стороны руководства стадиона „Динамо“ было оказано максимальное содействие, а сотрудники УЕФА отметили удобное месторасположение обновленной арены оценили обновленный дизайн и тот факт, что при этом удалось частично сохранить исторический облик», — добавил пресс-секретарь федерации.

Также стало известно о том, что АБФФ заявила стадион «Динамо» как домашний для игр сборной в в Лиге наций . 8 сентября подопечные Игоря Криушенко сразятся против Сан-Марино.

Напомним, что вместимость стадиона «Динамо» — 22 тысячи зрителей. Ранее свои матчи белорусские футболисты играли чаще всего на «Борисов-Арене» вместимостью 13 тысяч.