​Шоу братьев Запашных отменили на «Славянском базаре»

На «Славянском базаре в Витебске» отменили шоу братьев Запашных, сообщает Дирекция фестиваля.

Шоу братьев Запашных «UFO. Цирк с другой планеты», планируемое в программе фестиваля с 7 по 18 июля, отменили по причине невыполнения обязательств организацией, обеспечивающей выступление артистов.

Дирекция фестиваля предлагает всем зрителям, которые приобрели билеты на шоу, обменять их на билеты на любые проекты фестиваля со скидкой 10%. Предложение действительно по 18 июля.