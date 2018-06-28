"Делаю простые упражнения дома". Бизнес-леди о том, как осталась стройной, родив пятого ребенка

Год назад журналист и главный редактор портала о белорусской моде pret-a-portal.by Ольга Жадеева стала мамой в пятый раз (ее старшей дочке уже 15 лет). За время последней беременности Ольга серьезно прибавила в весе, но, глядя на ее стройную фигуру сейчас, об этом никогда не догадаешься. О том, каким был этот путь на самом деле, Ольга рассказала GO.TUT.BY.

Публикация от Olga Zhadeeva. Минск (@zhadeeva) 27 Июн 2018 в 8:02 PDT

«Были минуты, когда смотрелась в зеркало и чуть не плакала»

— Во время пятой беременности я набрала почти 20 кг: с 56 кг вначале до 75 кг перед родами. Старалась сдерживать себя, но аппетит был сильнейший, постоянно хотелось мяса и сала с хлебом. Малыш родился крупным, больше четырех килограммов, но из роддома я все равно вышла с весом около 70 кг: пришло молоко, была отечность.

Еще у меня долго был большой живот, как будто я все еще беременная. Неудивительно — передняя брюшная стенка очень растянулась. В роддоме мне ставили капельницы с окситоцином для сокращения внутренних органов, потом я принимала окситоцин в таблетках дома. Дети спрашивали: «Мама, а что, в животике еще один малыш?» И понятно, что оптимизма это не прибавляло.

Рациональная часть говорила, что если четыре раза до этого мне удавалось вернуться в форму, то и в этот, скорее всего, получится. Но были минуты, когда смотрелась в зеркало и чуть не плакала. Видеть себя в 48 размере вместо 42-го — так себе радость.

«Не слушать тех, кто говорит: а что ты хотела, ты же мать»

В форму смогла прийти за полгода. Помогло, во-первых, грудное вскармливание: это очень энергозатратно — минус 500 ккал в сутки. Во-вторых, сбалансированное питание. Нет времени с малышом готовить сложные блюда? Отлично! Чем проще, тем лучше: творог, каши, мясо, запеченное с овощами, бульон из куриного или индюшиного филе.

Публикация от Olga Zhadeeva. Минск (@zhadeeva) 26 Апр 2018 в 3:57 PDT

И самое, пожалуй, важное: я верю, что женский организм обладает суперспособностью к восстановлению. Надо верить в то, что скоро у вас будет фигура мечты, визуализировать это. И не слушать тех, кто говорит: «А что ты хотела? Ты же мать, тебе теперь не о себе думать нужно!»

Рацион у меня такой. Утром выпиваю стакан теплой воды с медом и ложкой лимонного сока или яблочного уксуса. На завтрак обычно каша (гречневая, овсяная, иногда пшенная), либо яичница с овощами, либо творог. Обед — это суп. Очень люблю овощные супы-пюре, обожаю борщ, часто варю суп с фрикаделькам, летом — холодник.

Мясо готовлю почти каждый день, детям — с гарниром, себе — с овощами. Зимой, когда с сезонными овощами не густо, заменяю их замороженными — их здорово запекать, тушить. Люблю квашенную капусту фирменной засолки моих родителей — это, кстати, настоящий суперфуд, круче ягод годжи.

Публикация от Olga Zhadeeva. Минск (@zhadeeva) 9 Май 2018 в 7:59 PDT

Почти не употребляю картофель, рис, макароны, батон, булки — не мои продукты. Очень люблю сладкое, но считаю, что лучше маленький кусочек качественного десерта, чем полпакета химической «кондитерки» из магазина.

Если пропустила прием пищи и чувствую, что сейчас готова съесть лишь бы что, делаю домашний протеиновый коктейль: кефир взбить в блендере с творогом и бананом. Подсадила на него детей и мужа!

«Ребенок на руках — это утяжеление почти в 12 кг»

Я люблю спорт, но времени на полноценные тренировки, к сожалению, не хватает. Кроме детей с их школой, садом, кружками, у меня дом, собака, работа над несколькими проектами — это «Канцэпт-крама», магазин белорусских дизайнеров, и портал о моде PRETAPORTAL. Также я читаю лекции. Во время беременности я два месяца ходила на фитнес для будущих мам — это здорово придавало сил, но потом стало тяжело.

После родов прошел почти год, за это время у меня сгорело несколько абонементов в разные фитнес-клубы. Мечтаю ходить в тренажерный зал хотя бы два раза в неделю и один — в бассейн. А пока делаю простые упражнения дома: пресс, скручивания, отжимания, приседания, чтобы минимально поддерживать тонус. Ну и в целом у меня высокий темп жизни: много домашней работы (что-то я делаю с ребенком на руках, а это утяжеление почти в 12 кг!), рабочие встречи, поездки, съемки. Так что расход энергии очень большой и без спортзала.

Публикация от Olga Zhadeeva. Минск (@zhadeeva) 9 Май 2018 в 2:00 PDT

У меня нет растяжек. Совсем. И это не заслуга кремов, а свойства кожи. Видимо, она достаточно эластичная и хорошо восстанавливается сама по себе.

А вот процедуры — это прекрасно для восстановления, я голосую за. Через шесть недель после родов я прошла курс LPG-массажа. Это помогло убрать отечность, подтянуть кожу и избавиться от парочки килограммов и сантиметров в объемах. Вообще обожаю массаж — это то, чем женщины непременно должны себя баловать чаще. Рекомендую также душ Шарко — дешево и эффективно. Правда, для видимого результата нужно соблюдать диету, пить много жидкости и давать себе минимальную физнагрузку — пешие прогулки и зарядка вполне подойдут.

Мне нравится, как я выгляжу сейчас, у меня полное принятие себя, своего тела. Я знаю свой оптимальный вес и стараюсь его придерживаться. Не считаю, что рождение ребенка — повод перестать следить за фигурой. Напротив — дополнительный стимул. В 40 лет можно иметь фигуру, как в 20. Или не иметь — это личный выбор.

Публикация от Olga Zhadeeva. Минск (@zhadeeva) 13 Май 2018 в 4:07 PDT