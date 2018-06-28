Когда пройдут праздники деревень в Слуцком районе

Фото с праздника в деревне Волошево, 2017 год.
30 июня
- Квасыничский СДК, праздник деревни Квасыничи «Случчина - край удивительной красоты». Начало – в 17:00.
- Гресский СДК. Праздник деревни Греск «Село поёт - значит живёт». Начало – в 16:00.
- Замостский СДК. Праздник деревни Замостье «Мой родны кут, як ты мне мілы». Начало – в 17:00.
- Ленинский СДК. Праздник деревни Ленино «Земля моя, как песня». Начало – в 13:00.
- Танежицкий СДК. Праздник деревни Танежицы «Деревенька моя». Начало – в 13:00.
- Селищанский СДК. Праздник деревни Селище «Цвети, село родное». Начало – в 17:00.
1 июля
- Болотчиский СДК. Праздник деревни Новобеличи «Милый сердцу уголок». Начало – в 15:00.
- Мелешковский центр культуры. Праздник деревни Мелешки «Край мой родной, край мой любимый». Начало – в 14:00.
- Новинковский СДК. Праздник деревни Новинки «Своей деревне низко поклонюсь». Начало – в 16:00.
- Сорогский СДК. Праздник деревни Волашево «Есть на Земле такой уголок». Начало – в 14:00.
2 июля
- Подлесский СДК. Праздник агрогородка Подлесье «Зямля бацькоў – мая зямля». Начало – в 14:00.
3 июля
- Клепчанский сельский клуб-библиотека. Праздник деревни Клепчаны «Деревня моя, я частичка твоя». Начало – в 11:00.
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