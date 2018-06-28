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В деревне Селище мужчина помог соседу выбраться из горящего дома

29.06.2018 — Разное | Слуцк Город  
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В деревне Селище мужчина помог соседу выбраться из горящего дома

О том, что на Случчине живут дружелюбные, отзывчивые и неравнодушные к чужой беде люди ни для кого не секрет. Совсем недавно в средствах массовой информации говорили о подвиге, который совершил простой таксист, проезжая мимо горящего дома. Благодаря мужеству и храбрости и невзирая на опасность он спас из горящего дома женщину.

Следующим на мужество и храбрость судьба испытала Пищевского Александра Анатольевича из д. Селище Слуцкого района.

Вечером 19 июня, занимаясь повседневными делами у себя во дворе по ул.8 Марта в д.Селище, он обратил внимание на стук, доносящийся из рядом стоящего дома. Как будто почувствовав что-то неладное, Александр Анатольевич решил проверить, что же все-таки случилось. Подойдя к соседскому дому, в окне веранды он увидел мужчину, для чего-то пытающегося разбить стекло. Как только Александр Анатольевич увидел дым, сразу стало все понятно – произошел пожар и соседу нужна помощь.

В деревне Селище мужчина помог соседу выбраться из горящего дома

Не раздумывая, он разбил стекло в веранде, открыл входную дверь и помог не совсем трезвому соседу выбраться на улицу. После чего Александр Анатольевич вызвал службу спасения и решил самостоятельно найти и ликвидировать очаг пожара, однако сделав пару шагов в дом, из-за едкого дыма у него ничего не получилось.

Понимая всю серьезность ситуации, он плотно закрыл входную дверь и окна, ограничив доступ кислорода к очагу пожара, тем самым уберег соседа от большой беды. В скором времени приехали спасатели и достали из комнаты обгоревший диван.

В деревне Селище мужчина помог соседу выбраться из горящего дома

Виновника пожара, которому очень повезло с соседом, в больницу забрали работники скорой помощи, оперативно прибывшие на место происшествия.

Слуцкий районный отдел по чрезвычайным ситуациям выражает благодарность Пищевскому Александру Анатольевичу за проявленный героизм и мужество, а также напоминает гражданам о важности и необходимости содержания домовладений в пожаробезопасном состоянии, быть бдительным и осторожным при использовании открытого огня. Установленный в доме автономный пожарный извещатель оповестит Вас в случае возникновения пожара.

В деревне Селище мужчина помог соседу выбраться из горящего дома


Слуцкий РОЧС

 
 
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Вечером 19 июня, занимаясь повседневными делами у себя во дворе по ул.8 Марта в д.Селище, он обратил внимание на стук, доносящийся из рядом стоящего дома.
 
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