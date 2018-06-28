Прокуратура выявила нарушения обустройства пляжа в Слуцке





Прокуратурой Минской области проведены проверки исполнения законодательства о профилактике гибели людей на воде.

"Нарушения требований к обустройству пляжей установлены в Вилейском, Дзержинском, Крупском, Минском, Молодечненском, Слуцком, Стародорожском, Столбцовском районах и городе Жодино. Так, акватории пляжей на водоемах Дзержинского района не были очищены от водных растений. Также там не определены места для купания детей и не умеющих плавать. В зонах отдыха Крупского района не обозначены места для купания и места, где это запрещено. Данные зоны отдыха не обеспечены в полной мере спасательными средствами и средствами пожаротушения", — проинформировали в прокуратуре, передаёт БЕЛТА.

Какие именно нарушения касаются пляжа в Слуцке, не уточняется.

Для устранения нарушений и обеспечения безопасного отдыха у воды органы прокуратуры области в мае-июне в адрес местных исполнительных и распорядительных органов, а также закрепленных за пляжами организаций внесли 9 представлений, 11 предписаний и одну информационную записку. Также органы внутренних дел ориентированы на принятие исчерпывающих мер по пресечению распития на пляжах спиртного и купания в запрещенных местах.