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Прокуратура выявила нарушения обустройства пляжа в Слуцке

29.06.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Прокуратура выявила нарушения обустройства пляжа в Слуцке

Прокуратурой Минской области проведены проверки исполнения законодательства о профилактике гибели людей на воде.

"Нарушения требований к обустройству пляжей установлены в Вилейском, Дзержинском, Крупском, Минском, Молодечненском, Слуцком, Стародорожском, Столбцовском районах и городе Жодино. Так, акватории пляжей на водоемах Дзержинского района не были очищены от водных растений. Также там не определены места для купания детей и не умеющих плавать. В зонах отдыха Крупского района не обозначены места для купания и места, где это запрещено. Данные зоны отдыха не обеспечены в полной мере спасательными средствами и средствами пожаротушения", проинформировали в прокуратуре, передаёт БЕЛТА. 

Какие именно нарушения касаются пляжа в Слуцке, не уточняется.

Для устранения нарушений и обеспечения безопасного отдыха у воды органы прокуратуры области в мае-июне в адрес местных исполнительных и распорядительных органов, а также закрепленных за пляжами организаций внесли 9 представлений, 11 предписаний и одну информационную записку. Также органы внутренних дел ориентированы на принятие исчерпывающих мер по пресечению распития на пляжах спиртного и купания в запрещенных местах.

Напомним, на этой неделе купание детей на пляже в 11-м городке было ограничено санстанцией. 

 
 
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Для устранения нарушений и обеспечения безопасного отдыха у воды органы прокуратуры внесли 9 представлений, 11 предписаний и одну информационную записку.
 
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