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Терезу Мэй «затроллили» на саммите ЕС
Футбольные страсти сегодня кипят и на саммите Евросоюза в Брюсселе.
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При ближайшем рассмотрении ими оказались председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, премьер-министры Ирландии и Нидерландов - они повязали шарфы бельгийской команды, которая сегодня встречается на поле с англичанами.
Но одиннадцатиметровый удар был еще впереди. И пришелся на Терезу Мэй.
В подарок она получила именную бельгийскую форму.
За кого сейчас болеют в Евросоюзе, на этот счет вопросов больше не осталось.
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Футбольные страсти сегодня кипят и на саммите Евросоюза в Брюсселе.
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