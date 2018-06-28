Терезу Мэй «затроллили» на саммите ЕС













передает Oxu.Az со ссылкой на Ren.TV, в зале заседаний внезапно появились болельщики сборной Бельгии. Об этомOxu.Az со ссылкой на Ren.TV, в зале заседаний внезапно появились болельщики сборной Бельгии.





При ближайшем рассмотрении ими оказались председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, премьер-министры Ирландии и Нидерландов - они повязали шарфы бельгийской команды, которая сегодня встречается на поле с англичанами.





Но одиннадцатиметровый удар был еще впереди. И пришелся на Терезу Мэй.





В подарок она получила именную бельгийскую форму.





За кого сейчас болеют в Евросоюзе, на этот счет вопросов больше не осталось.



