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Терезу Мэй «затроллили» на саммите ЕС

29.06.2018 18:48 — Разное | Партизан  
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Футбольные страсти сегодня кипят и на саммите Евросоюза в Брюсселе.




Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на Ren.TV, в зале заседаний внезапно появились болельщики сборной Бельгии.

При ближайшем рассмотрении ими оказались председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, премьер-министры Ирландии и Нидерландов - они повязали шарфы бельгийской команды, которая сегодня встречается на поле с англичанами.

Но одиннадцатиметровый удар был еще впереди. И пришелся на Терезу Мэй.

В подарок она получила именную бельгийскую форму.

За кого сейчас болеют в Евросоюзе, на этот счет вопросов больше не осталось.


 
 
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Футбольные страсти сегодня кипят и на саммите Евросоюза в Брюсселе.
 
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