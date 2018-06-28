ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президент Австрии: история "Тростенца" слишком долго была белым пятном в памяти Западной Европы

29.06.2018 18:40 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Об этом заявил Федеральный Президент Австрии Александр Ван дер Беллен, выступая на митинге-реквиеме на территории бывшего лагеря смерти "Тростенец", передает корреспондент БЕЛТА.


Александр Лукашенко, Франк-Вальтер Штайнмайер и Александр Ван дер Беллен 29 июня, Минск 

 "Люди знают "Освенцим", и это важно. Но на фоне "Освенцима" на задний план часто уходят названия других, не менее ужасных мест. И существует опасность, что забвение названий концентрационных лагерей и лагерей смерти может привести к потере памяти о бесчисленных жертвах и гигантских масштабах уничтожения. Национал-социалисты создали сеть террора, которая накрыла всю Европу. Знания об этом мы должны в наших же собственных интересах сохранить в коллективной памяти Европы как предостережение", - заявил Александр Ван дер Беллен. 

По его словам, в настоящее время имеет место переломный момент времени, уходят люди, пережившие крупнейшую катастрофу XX века. "И когда однажды последние очевидцы замолкнут, нужно, чтобы были места памяти, которые могли бы говорить вместо них. Всех жертв национал-социалистического террора объединяет одно - будь то евреев, коммунистов или лиц, уничтоженных по иным причинам, - все они были людьми, которые подверглись особо жестокому преследованию", - подчеркнул Федеральный Президент. 
Александр Ван дер Беллен отметил, что нацистская Германия причинила Беларуси и ее населению неописуемые страдания. Однако и Австрия, ставшая в 1938 году частью германского рейха, находилась, как и Германия, под властью идей национал-социализма. "Национал-социализм и холокост как в Австрии, так и в Германии - часть истории каждой семьи. Это значит, что большинство людей в той или иной степени столкнулись с этими явлениями. Будь то вследствие преступного соучастия или тогда, когда они сами или их родные стали жертвами преследований. Работа с этим прошлым, в котором линия раздела часто проходила между членами семей, никогда не была простой", - констатировал он. Федеральный Президент рассказал, что после войны воля к критическому анализу национал-социализма была более чем осторожно выжидательной, и только в течение трех последних десятилетий произошла постепенная переоценка национал-социалистического прошлого. 

"Сегодня Австрия разделяет ответственность за преступления национал-социализма, в которых были замешаны в том числе австрийцы. Это, в частности, находит выражение в переработке, в том числе содержательной, австрийской экспозиции в "Освенциме", которая активно ведется в настоящее время. В целом можно сказать, что забвение и вытеснение из памяти в последние годы уступило место укрепляющейся воле к воспоминанию и осмыслению", - сказал Александр Ван дер Беллен. 

Он выразил надежду, что подобные "Тростенцу" мемориалы будут напоминать будущим поколениям о ценности мира и человечности. "Поэтому я хотел бы, чтобы мы отдали дань памяти жертвам Малого Тростенца с чувством объединяющей надежды. И - как образно сказано в Декларации Стокгольмского международного форума по холокосту - чтобы мы "посеяли семена лучшего будущего в землю горького прошлого", - добавил Федеральный Президент.


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом заявил Федеральный Президент Австрии Александр Ван дер Беллен, выступая на митинге-реквиеме на территории бывшего лагеря смерти...
 
Новости дня
Новости разные
 
Штайнмайер надеется, что Россия и Украина будут продолжать придерживаться минских договоренностей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
29.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика