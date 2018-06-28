



Александр Лукашенко, Франк-Вальтер Штайнмайер и Александр Ван дер Беллен 29 июня, Минск





"Люди знают "Освенцим", и это важно. Но на фоне "Освенцима" на задний план часто уходят названия других, не менее ужасных мест. И существует опасность, что забвение названий концентрационных лагерей и лагерей смерти может привести к потере памяти о бесчисленных жертвах и гигантских масштабах уничтожения. Национал-социалисты создали сеть террора, которая накрыла всю Европу. Знания об этом мы должны в наших же собственных интересах сохранить в коллективной памяти Европы как предостережение", - заявил Александр Ван дер Беллен.





По его словам, в настоящее время имеет место переломный момент времени, уходят люди, пережившие крупнейшую катастрофу XX века. "И когда однажды последние очевидцы замолкнут, нужно, чтобы были места памяти, которые могли бы говорить вместо них. Всех жертв национал-социалистического террора объединяет одно - будь то евреев, коммунистов или лиц, уничтоженных по иным причинам, - все они были людьми, которые подверглись особо жестокому преследованию", - подчеркнул Федеральный Президент.

Александр Ван дер Беллен отметил, что нацистская Германия причинила Беларуси и ее населению неописуемые страдания. Однако и Австрия, ставшая в 1938 году частью германского рейха, находилась, как и Германия, под властью идей национал-социализма. "Национал-социализм и холокост как в Австрии, так и в Германии - часть истории каждой семьи. Это значит, что большинство людей в той или иной степени столкнулись с этими явлениями. Будь то вследствие преступного соучастия или тогда, когда они сами или их родные стали жертвами преследований. Работа с этим прошлым, в котором линия раздела часто проходила между членами семей, никогда не была простой", - констатировал он. Федеральный Президент рассказал, что после войны воля к критическому анализу национал-социализма была более чем осторожно выжидательной, и только в течение трех последних десятилетий произошла постепенная переоценка национал-социалистического прошлого.





"Сегодня Австрия разделяет ответственность за преступления национал-социализма, в которых были замешаны в том числе австрийцы. Это, в частности, находит выражение в переработке, в том числе содержательной, австрийской экспозиции в "Освенциме", которая активно ведется в настоящее время. В целом можно сказать, что забвение и вытеснение из памяти в последние годы уступило место укрепляющейся воле к воспоминанию и осмыслению", - сказал Александр Ван дер Беллен.





Он выразил надежду, что подобные "Тростенцу" мемориалы будут напоминать будущим поколениям о ценности мира и человечности. "Поэтому я хотел бы, чтобы мы отдали дань памяти жертвам Малого Тростенца с чувством объединяющей надежды. И - как образно сказано в Декларации Стокгольмского международного форума по холокосту - чтобы мы "посеяли семена лучшего будущего в землю горького прошлого", - добавил Федеральный Президент.



