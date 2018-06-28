Белорусские книги завоевали 11 наград XV Международного конкурса «Искусство книги» государств – участников Содружества Независимых Государств в Душанбе, сообщает директор издательства «Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки» Владимир Андриевич.



Девять из одиннадцати номинаций заняли издания из Беларуси, ещё в одной номинации отечественная печатная продукция заняла второе место.



Гран-при присуждено издательству «Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки» за антологию одного стихотворения «Янка Купала. «А хто там iдзе?» на 100 языках мира».

Всего было представлено около 200 книг из стран СНГ, в том числе 50 белорусских.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Одиннадцать наград получили белорусские книги на конкурсе в Душанбе ​Белорусские книги завоевали 11 наград XV Международного конкурса «Искусство книги» государств – участников Содружества Независимых Государств в Душанбе,...