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Одиннадцать наград получили белорусские книги на конкурсе в Душанбе
Белорусские книги завоевали 11 наград XV Международного конкурса «Искусство книги» государств – участников Содружества Независимых Государств в Душанбе, сообщает директор издательства «Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки» Владимир Андриевич.
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Белорусские книги завоевали 11 наград XV Международного конкурса «Искусство книги» государств – участников Содружества Независимых Государств в Душанбе,...
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