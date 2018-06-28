Бизнес и семья — цена успеха. Колонка Николая Музыченко



Николай Музыченко. Фото с личной страницы в Facebook

Николай Музыченко, директор ЗАО «Центр промышленной оценки», активный участник конференций и форумов «Про бизнес» и многих других бизнес-событий, продолжает делиться наблюдениями о времени, в котором мы живем, об изменениях, которые происходят в бизнесе и с нами. Недавно на нашем портале вышла первая колонка Николая. Сегодня публикуем вторую: о дилемме «бизнес — семья».

«Все люди — братья, но не все по разуму». М. Жванецкий

— Мы много говорим о предпринимательстве, маркетинге, стратегиях развития и путях к успеху, но мало кто говорит о цене успеха, это не модно и не интересно.

Утверждение: будет успех, будет и все остальное.

«Призови себя в армию», паши с утра до ночи не менее трех лет — один из путей к успеху от Радислава Гандапаса.



Ростислав Гандапас. Фото: Владимир Евстафьев, probusiness.io

Пока мы думаем и осмысливаем, что же тут имелось в виду, умелый молодой предприниматель Аяз Шабутдинов уже «монетизирует» данное утверждение в бизнес-мотивационном проекте «Армия». Все по классике жанра: с сержантами, старшинами и всеми прочими армейскими атрибутами, правда, с полным отсутствием «дедовщины». Хотя, думается, за отдельную плату можно включить и данную опцию в «бизнес-пакет», чтобы получить стопроцентное «reality».



Аяз Шамсутдинов. Скриншот с видеоролика на YouTube

Не помогла «армия»? Значит, не было у вас правильного «деда», не беда, возможно, просто это не ваше и по результатам объективного медобследования вас вообще не должны были призывать.

Гуру «прокачки» Тони Роббинс реально может стать тем правильным «дедом», только есть один нюанс: личный коучинг Тони стоит 1 миллион долларов в день, и запись на него ведется за 2 года вперед, да и «прокаченные» ученики в лице Билла Клинтона и Михаила Горбачева вызывают некоторые сомнения …

Прокачайся! Узри! Встань и иди! Не будь тряпкой! Лучше быть героем, чем чмошником и т.п. За этими мотивационными лозунгами мы не всегда способны увидеть обратную сторону медали, ведь можно остаться в армии навсегда и стать «солдафоном»…



Фото с сайта edutainment.ru

Все имеет свою цену, если где-то прибыло, значит где-то убыло, это закон физики. Зачем в армии семья, это не по уставу, а на пути к намеченной цели это вообще балласт, она замедляет, ограничивает маневры и меняет твои «правильные» ориентиры.

Кстати — об ориентирах

Почему такой дикий процент разводов, где причинно-следственная связь, входит ли теща, свекровь и тесть в «бизнес-пакет» или проще найти пакет «стандарт» с урезанной опцией?

И самый главный вопрос — кто-нибудь отвечает за свои слова, или это тоже элемент маркетинга, в зависимости от того продаем мы или покупаем?

Старое доброе кино часто приоткрывает этот занавес для тех, кто умеет слушать и слышать:

«Бать, не могу я отношения выяснять, мне стыдно. Люди не языками должны разговаривать.

— А чем?

— Душой. А уж если ей не получается, че языками трепаться».

«Я с вашей матерью не объяснялся, про любовь никакую там не говорил, а почти пятьдесят годов вместе, душа в душу. А вы, любовь, любовь, сю-сю, ля-ля и на развод!!!»

(Белые Росы).

В моей аукционной практике был интересный случай, когда муж с женой были учредителями одной компании, но, как это часто бывает, любовь закончилась, остался только бизнес… Пришло время выкупать арендуемые площади, на которых находилось основное производство компании — и началось… Впервые в жизни я воочию наблюдал попытку регистрации на аукцион двух назначенных директоров от одной фирмы со всеми атрибутами власти, в том числе с синей печатью. Пришлось тщательно изучить устав на тему порядка назначения директора с учетом всех установленных процедур, вспомнить советы Дейла Карнеги (чтобы сохранить нейтралитет) и сделать правильный выбор. Жаль такой выбор ранее не удалось совершить самим бывшим супругам.

Думаю, множество таких историй на разный вкус могут рассказать и адвокаты, и судебные исполнители, и нотариусы, и сами судьи. Ни школа, ни армия, ни университет, ни сама семья не дают нам правильного ориентира в развитии института семьи, поэтому проблемы семьи становятся проблемами бизнеса.

— Они стреляли в моего отца!

— Даже стрельба в твоего отца была бизнесом, а не личным, Сонни…

(Крестный отец)

Я не буду говорить за всех, есть множество положительных примеров, но отрицательных примеров гораздо больше, об этом отчасти говорил Нассим Талеб, когда приезжал в Минск.



Фото: Дарья Бурякина, probusiness.io

Черные лебеди и теория антихрупкости подходят не только к бизнесу, но и к семье. Черный лебедь — это не золотая рыбка, он не исполняет желаний. Это знак, символ, предупреждение, не прогнозируемое событие, которое испытает вас на прочность и всех кто вас окружает.

Можно ли отделить бизнес от семьи, или категория «бизнес» будет являться черным лебедем для категории «семья»?

Как воспитать свою личную «антихрупкость» и превратить бизнес в золотую рыбку для семьи?

Черных лебедей различных оттенков и размеров в нашей жизни возможно целое множество, некоторые из них до сих пор смотрят на нас из недалекого прошлого, например, распад СССР, мировой экономический кризис… Человечество не способно успешно прогнозировать свое будущее, но каждый из нас в отдельности, либо в команде способен создать свой «антихрупкий» мир, будь это семья или бизнес. И один из главных вопросов здесь:

Кто вам для этого нужен? Единомышленники или противоположности?

Попробуем в этом разобраться.

Когда в Минск приезжал доктор Адизес, он обещал написать книгу на тему взаимоотношений, так как и организации, и семьи являются системами. Для успешной работы системы, которой является брак, по Адизесу необходима реализация четырех ролей:

Во-первых, выполнение множества обязанностей: забота друг о друге, уход за домом и детьми, обеспечение необходимого семье дохода и т.п.

Являясь системой, семья нуждается в дисциплине и правилах — иначе в ней не будет порядка.

Порядок должен меняться в зависимости от обстоятельств, поскольку брак — это выбор на долгие годы, и с течением времени, чтобы оставаться функциональным, он должен эволюционировать

И, наконец, в семье должны царить единство и согласие, основанные на близости, взаимовыручке и… любви

Новая книга «Союз непохожих. Как создать счастливую семью не вопреки, а благодаря вашим различиям», написана по теории и с благословления доктора Адизеса его последователями.



Фото: Александр Васюкович, probusiness.io

Предисловие к книге отчасти раскрывает ее содержание:

«Для того, чтобы жить в единстве и согласии, в семье должны реализовываться четыре различные роли:

Производство результатов (Production — P)

Администрирование (Administration — A)

Предпринимательство (Entrepreneurship — E)

Интегрирование (Integration — I)

Данные роли составляют аббревиатуру PAEI. В случае, когда одна или несколько ролей не исполняются, в браке станет чего-то не хватать, и он рискует разбиться о камни.

Все четыре роли PAEI не могут быть совмещены друг с другом одновременно, и никто одновременно не может исполнять их в одиночку.

Таким образом, брак по Адизесу представляет собой взаимодополняющую команду, где один из партнеров берет на себя одну часть ролей, а другой — оставшуюся.

Это объясняет то, почему противоположности притягиваются. Беда в том, что, когда вместе собираются люди с несхожими стилями поведения, среди них возникают конфликты. Конфликт может перейти в деструктивную фазу и привести к разводу. А может помочь дальнейшему развитию и самореализации (зависит это от того, присутствуют ли в семье взаимоуважение и доверие).

Только, как часто бывает, теория иногда далека от действительности.

Например, с практической менеджерской стороны с буквенным кодом Ицхака Адизеса и его метафорой про идеальную команду согласны далеко не все.

Идеальная команда по Адизесу имеет сходство с человеческой ладонью, где каждый палец символизирует своеобразие стиля менеджера. И чем радикальнее различаются менеджеры (пальцы), тем правильней команда (ладонь). Потому что, если команда состоит из людей, имеющих одинаковые взгляды, она очень уязвима.

С данным утверждением категорически не согласен менеджер-практик Максим Батырев, который утверждает, что:

Работать с единомышленниками гораздо эффективнее, чем с людьми с абсолютно разными точками зрения на одни и те же вещи. Лебедь, рак и щука — это неправильный код менеджера.



Максим Батырев. Фото с сайта isupov69.ru

Более детально данное утверждение Максим раскрывает в известной книге «45 татуировок менеджера», где татуировка под названием «усиливают команду только единомышленники» дает пропуск в реальное менеджерское братство:

«Только с единомышленниками можно делать великие дела. Потому что, работая с людьми, которые имеют иное мнение, ты постоянно будешь тратить силы на преодоление сопротивления. Изо дня в день, каждый раз, на любом совещании, в любое время, при любом предложении, при любом изменении, при любом намерении ты должен будешь преодолевать сопротивление. Даже если в команде всего один инакомыслящий (будем называть его „средний палец“), этот человек будет тормозить всех своим мнением и несогласием. Именно из-за среднего пальца вы будете стоять на месте. При этом средний палец может быть сам невероятно результативным и, что самое интересное, сам может внедрять то, что предлагаете вы. Адизес утверждает: во всех серьезных компаниях работают команды, в которых собраны люди с разным видением и мышлением. Может быть, и так. Но я на 100% убежден, что и в тех компаниях, которых больше не существует, были собраны люди с разным видением и мышлением.

Империи, холдинги, отдельные подразделения, семьи и даже театры перестают существовать из-за того, что люди начинают смотреть в разные стороны. Все они когда-то считали себя командами. А потом там начали заводиться средние пальцы».

Если у вас «вагон» здоровья и много времени, то разгрузить вагон и «приятно» провести время вам помогут лебедь, рак и щука, только воз может остаться там же.

Что же лучше для семьи, бизнеса, общества? Противоположности либо единомышленники?

Думается, что в данной задаче есть множество правильных решений, все зависит от вашего индивидуального кода и общего мировосприятия, ибо:

«Вначале было Слово… Однако, судя по тому, как развивались события дальше, слово было непечатным» (М. Жванецкий).



Михаил Жванецкий. Фото с сайта kudago.com

Единственное, во что хотелось бы верить и что утверждать, что здоровое предпринимательство зарождается в здоровой семье. Осталось выяснить:

Что такое здоровая семья — это PAEI по Адизесу или нечто иное?

Что такое успех — это максимальное обогащение или нечто большее?

Что такое цена успеха — это быть другим и всегда одному или это временной интервал, разделяющий вашу жизнь на «до» и «после»?

Возможно, поняв эти категории, мы найдем рецепт равновесия, который позволит нам понять теорию большого взрыва и процесс формирования новой планеты под названием «Работа и Семья», где «Успех», будет ее естественным спутником.

P. S.: Да, обтекаемо… Философия она такая, на ком-то задерживается, а с кого-то стекает, как с гуся вода. Все зависит от вашей личной «аэродинамики».