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Тренер Алексей Шпилевский возглавит «Динамо-Брест»
Бывший футболист Алексей Шпилевский возглавит футбольный клуб «Динамо-Брест», сообщает пресс-служба команды.
Руководивший командой Сергей Ковальчук формально остаётся на должности главного тренера, но руководить командой в тренировочном процессе и во время матчей будет Алексей Шпилевский.
Первую игру под руководством нового тренера «Динамо-Брест» проведёт 29 июня в Гомеле.
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Бывший футболист Алексей Шпилевский возглавит футбольный клуб «Динамо-Брест», сообщает пресс-служба команды.
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