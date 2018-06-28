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Тренер Алексей Шпилевский возглавит «Динамо-Брест»

29.06.2018 19:44 — Разное | ОНТ  
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Бывший футболист Алексей Шпилевский возглавит футбольный клуб «Динамо-Брест», сообщает пресс-служба команды.

Руководивший командой Сергей Ковальчук формально остаётся на должности главного тренера, но руководить командой в тренировочном процессе и во время матчей будет Алексей Шпилевский.

Первую игру под руководством нового тренера «Динамо-Брест» проведёт 29 июня в Гомеле.

Официально Шпилевский возглавит «Динамо-Брест» после того, как пройдёт обучение на тренерскую категорию PRO в декабре 2018 года.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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​Бывший футболист Алексей Шпилевский возглавит футбольный клуб «Динамо-Брест», сообщает пресс-служба команды.
 
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