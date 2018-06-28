Беларусь разделила гран-при конкурса «Искусство книги» с Россией и Таджикистаном

В Душанбе прошел XV Международный конкурс лучших книг из стран СНГ «Искусство книги». 9 из 11 номинаций взяли белорусские издания, в том числе гран-при. Впрочем, последнюю награду они решили разделить между российскими и таджикскими коллегами.

«Белорусы всегда представляют много книг – интересных, качественных. Представители России, Таджикистана, Казахстана и других стран признали, что во многом учатся у белорусских книгоиздателей. Хочу отметить, что и мы учимся у них», – сказал представитель белорусской делегации Владимир Андреевич.

Главную награду Беларусь получила за онтологию одного стихотворения. «А кто там идет» Янки Купалы – это своего рода гимн народно-освободительного движения белорусов.

Жюри оценивало не только содержание, но и верстку, оформление, полиграфическое исполнение изданий. Официальное награждение победителей состоится в сентябре в Москве.