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Беларусь разделила гран-при конкурса «Искусство книги» с Россией и Таджикистаном

29.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В Душанбе прошел XV Международный конкурс лучших книг из стран СНГ «Искусство книги». 9 из 11 номинаций взяли белорусские издания, в том числе гран-при. Впрочем, последнюю награду они решили разделить между российскими и таджикскими коллегами.

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«Белорусы всегда представляют много книг – интересных, качественных. Представители России, Таджикистана, Казахстана и других стран признали, что во многом учатся у белорусских книгоиздателей. Хочу отметить, что и мы учимся у них», – сказал представитель белорусской делегации Владимир Андреевич.

Главную награду Беларусь получила за онтологию одного стихотворения. «А кто там идет» Янки Купалы – это своего рода гимн народно-освободительного движения белорусов. 

Жюри оценивало не только содержание, но и верстку, оформление, полиграфическое исполнение изданий. Официальное награждение победителей состоится в сентябре в Москве. 



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В Душанбе прошел XV Международный конкурс лучших книг из стран СНГ «Искусство книги». 9 из 11 номинаций взяли белорусские издания, в том числе гран-при.
 
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