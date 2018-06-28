Белорусский защитник Дмитрий Заламай подписал пробное соглашение с минским «Динамо», сообщает пресс-служба «зубров».



Фото с сайта hcdinamo.by

Праворукий 23-летний игрок с внушительными габаритами (рост — 197 см, вес — 106 кг) предыдущие два сезона защищал цвета «Гомеля». В минувшем чемпионате Беларуси Дмитрий сыграл 42 матча в регулярке и плей-офф. Статистика — 15 (5+10) очков, 30 минут штрафа и «+16» по системе «плюс/минус».

В послужном списке Заламая выступления за РЦОР Раубичи, минские «Юниор» и «Юность», российский «Буран» (Воронеж, ВХЛ) и казахстанское «Торпедо» (Усть-Каменогорск, ВХЛ). Дважды Дмитрий попадал в состав молодежной сборной Беларуси, набрав в 10 матчах на чемпионатах мира 7 (2+5) очков.

Еще одно подписание дня — новый контракт защитника сборной Беларуси Евгения Лисовца. Лучший хоккеист страны сезона-2016/17 заключил годичное одностороннее соглашение.



Евгений Лисовец — слева. Фото: hcdinamo.by

В ушедшем сезоне Лисовец провел в форме «зубров» 36 матчей, набрал 8 (4+4) очков и заработал 26 минут штрафа при показателе полезности «-10».