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Ребёнок получил ожоги, разжигая костёр бензином в Дрогичинском районе
В агрогородке Радостово 26 июня восьмилетний ребёнок решил развести костёр.
На время каникул он приехал из Бреста к бабушке. Пенсионерка занималась домашними делами, когда школьник решил развести костёр с помощью бензина на участке. С ожогами обеих рук и лица второй степени мальчика доставили в Дрогичинскую районную больницу. Жизни ребёнка ничего не угрожает.
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В агрогородке Радостово 26 июня восьмилетний ребёнок решил развести костёр.
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