Ребёнок получил ожоги, разжигая костёр бензином в Дрогичинском районе

В агрогородке Радостово 26 июня восьмилетний ребёнок решил развести костёр.

На время каникул он приехал из Бреста к бабушке. Пенсионерка занималась домашними делами, когда школьник решил развести костёр с помощью бензина на участке. С ожогами обеих рук и лица второй степени мальчика доставили в Дрогичинскую районную больницу. Жизни ребёнка ничего не угрожает.