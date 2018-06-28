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Молодой депутат из Марченок (Городокский район)
29.06.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк
Маргарита Трущенко второй год работает фельдшером местного ФАПа. Ее старательность и ответственность заметили односельчане. На выборах в депутаты Руднянского сельсовета депутатов 28 созыва они проголосовали за кандидатуру Маргариты Ивановны.
Подробности в № 31 от 24 апреля 2018 года.
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Маргарита Трущенко второй год работает фельдшером местного ФАПа. Ее старательность и ответственность заметили односельчане. На выборах в депутаты Руднянского...
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