Молодой депутат из Марченок (Городокский район)

Маргарита Трущенко второй год работает фельдшером местного ФАПа. Ее старательность и ответственность заметили односельчане. На выборах в депутаты Руднянского сельсовета депутатов 28 созыва они проголосовали за кандидатуру Маргариты Ивановны.

Подробности в № 31 от 24 апреля 2018 года.



