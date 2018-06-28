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С болезнями и благодарностью — на ФАП
29.06.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк
идут жители Рудни и восьми окрестных деревень. Они знают, что местный фельдшер Лилия Якушенкова (на снимке) всегда поможет и поддержит, даст профессиональный совет.
Подробности — в номере от 18 мая 2018 года.
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идут жители Рудни и восьми окрестных деревень. Они знают, что местный фельдшер Лилия Якушенкова (на снимке) всегда поможет и поддержит, даст профессиональный...
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