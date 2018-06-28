В Минске судили активистов с радужной клумбой за нарушение правил благоустройства (и за неподчинение милиции)

29 апреля в Минске организовали суды над над активистами, которые вчера установили радужную клумбу у статуи городового напротив здания МВД, пишет «Радио Свобода». Участников театральной лаборатории Fortinbras при Белорусском Свободном театре Ольгу Ромашко и Дмитрия Ефремова привезли в в суд Заводского района. Ольгу обвиняют в неподчинении милиции (якобы она не выходила из милицейского авто), а также в нарушении правил благоустройства за то, что поставили цветы к скульптуре. Девушка вины не признает.

Надежду Крапивину сначала оставили на Окрестина, а во второй половине дня привезли в суд Московского района.

В суде Первомайского района судят журналиста Андрея Шавлюгу, снимавшего акцию. Это внештатный кореспондент БелаПАН. Его обвиняют в «неподчинении правоохранителям» - он тоже не выходил из автомобиля милиции, когда его доставили в РУВД. Шавлюга с обвинением не согласен. Он говорит, что сопротивление не оказывал, добровольно вышел из машины. Притом его и активистов более пяти часов держали в РУВД и не объясняли, за что.

Единственные свидетели – это милиционеры. Именно они утверждают, что задержанные отказывались выходить из машины и идти в РУВД, спрашивали «за что их задерживали». Но – внезапно – ни у одного милиционера не был включен видеорегистратор, а их показания немного расходятся. Одирн сотрудник говорит, что сопротивлялись им 3-5 минут, а женщина-милиционер заявила, что целых десять. Cудья Анастасия Попко больше поверила сотрудникам органов – Андрей Шавлюча получил штраф в три базовых величины (73,5 рубля).

Все четверо ночь провели на Окрестина.

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