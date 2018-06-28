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Мининформ ограничил доступ к сайту, через который предоставлялись микрозаймы
Министерство информации 29 июня ограничило доступ к сайту, где предоставлялись микрозаймы,
«На основании письменного уведомления Минского областного исполнительного комитета и руководствуясь статьями 38, 511 Закона Республики Беларусь „О средствах массовой информации“, Министерство информации 29 июня 2018 года за размещение ненадлежащей рекламы приняло решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу do-zp.com», — сказано в сообщении.
В ведомстве уточнили, что через сайт в нарушение установленного порядка предоставлялись микрозаймы неограниченному кругу лиц.
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