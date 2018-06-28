Мининформ ограничил доступ к сайту, через который предоставлялись микрозаймы

Министерство информации 29 июня ограничило доступ к сайту, где предоставлялись микрозаймы, сообщает пресс-служба ведомства.

«На основании письменного уведомления Минского областного исполнительного комитета и руководствуясь статьями 38, 511 Закона Республики Беларусь „О средствах массовой информации“, Министерство информации 29 июня 2018 года за размещение ненадлежащей рекламы приняло решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу do-zp.com», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что через сайт в нарушение установленного порядка предоставлялись микрозаймы неограниченному кругу лиц.