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Скидки до 60%. Какие магазины и торговые центры будут устраивать в июле распродажи

29.06.2018 20:00 — Разное | Tut.by  
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Столичные универмаги и торговые центры в июле продолжат устраивать распродажи товаров — как продовольственных, так и непродовольственных. Об этом сообщили в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома. Скидки будут доходить до 60%.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

К примеру, в ЦУМе купить непродовольственные товары со скидкой в 20% в течение 7 дней — 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 июля.

А у универмага «Беларусь» с 1 по 15 июля будет открыт павильон, где непродовольственные товары будут продавать со скидкой до 60%.

В каких магазинах и торговых центрах в июле искать скидки?
Магазин, ТЦ В какие дни будут скидки Размер скидки
ОАО «ЦУМ Минск» 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 20% на непродовольственные товары, на продовольственные товары при сумме покупки от 15 рублей — 5%
ОАО «ЦУМ Минск» каждый понедельник июля 18% на непродовольственные товары для держателей дисконтных карт (акция «В ЦУМ без очередей»)
ОАО «ГУМ» 5, 7, 26, 28 июля

20% на непродовольственные товары (акция «Щедрый день»)
ОАО «ГУМ» 12, 19 июля 23% на непродовольственные товары (Акция «Щедрый день»)
ОАО «ГУМ» 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31 июля 30% на отдельные группы непродовольственных товаров
ОАО «ГУМ» 9, 10, 17, 18 июля 25% в секциях непродовольственных товаров для держателей дисконтных карт
ТКУП «Универмаг Беларусь» каждый понедельник июля 8% на продовольственные товары для лиц пенсионного возраста при предъявлении пенсионного удостоверения
ТКУП «Универмаг Беларусь» 10, 17, 24, 31 июля 23% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары
ТКУП «Универмаг Беларусь» 1−9, 12−15, 19−22, 26−29 июля 25% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары для держателей дисконтных карт
ООО «Торговый дом «На Немиге» каждый вторник, среду, субботу июля 22% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары
ООО «Торговый дом «На Немиге» с 1 по 3 июля 25% на непродовольственные товары, 10% на продовольственные товары
ООО «Торговый дом «На Немиге» каждую пятницу июля до 25% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары
УП «Кирмаш» каждую среду, пятницу июля 20% на непродовольственные товары
УП «Кирмаш» 1, 2, 3 июля 20% на непродовольственные товары (для ветеранов ВОВ)
УП «Кирмаш» с 1 по 20 июля 30% на отдельные товары для сада и огорода
УП «Кирмаш» 9, 16, 30 июля 25% на непродовольственные товары для держателей дисконтных карт
ОАО «Трикотажторг» (ул. Платонова, 30/2) каждую среду июля 17%
ОАО «Трикотажторг» (ул. Платонова, 30/2) с 1 по 31 июля от 20 до 50% на товары отдельных производителей
ООО «Старт-Х» (ул. Долгобродская, 26) каждый понедельник, среду июля 15% (кроме уцененных, акционных товаров)
ООО «Старт-Х» (ул. Долгобродская, 26) с 1 по 31 июля от 15 до 20% на отдельные группы товаров
ТООО «Северянка» (ул. Ангарская, 38) каждый четверг, субботу июля 15% на отдельные группы товаров
ООО «Вильнюс-1» (ул. Калиновского, 55) каждую среду июля 15% на отдельные группы товаров
ООО «Вильнюс-1» (ул. Калиновского, 55) с 1 по 31 июля 10% на отдельные группы товаров
ЗАО «Сандрик» (просп. газеты «Правда», 40) каждый вторник июля 15% на отдельные группы товаров
ЗАО «1000 мелочей» (ул. Калинина, 1) каждый четверг июля 15%
ООО «Детский мир» (Логойский тракт, 25/1) 11, 12, 19, 20 июля 10%, а также до 60% на отдельные группы товаров
ОДО «Вероника» (ул. Притыцкого, 38) каждый вторник, четверг, воскресенье июля 20%
ЗАО «Гаспадар и Гаспадыня» (просп. Независимости, 131/1) каждую среду июля 20%
ТЗАО «Богатырь» (ул. Притыцкого, 32) каждую среду, четверг июля 15%
ООО «Торговый дом «Дюймовочка» (ул. Притыцкого, 40) каждую субботу, воскресенье июля 20%
ЗАО «Лянок» (просп. Независимости, 46) каждую среду, субботу июля 20%
ТЗАО «Пальмира» (ул. Шугаева, 3/1) с 1 по 31 июля от 15 до 30% на отдельные группы товаров
ЗАО «Сантехоборудование» (ул. Щербакова, 30) каждый четверг июля 20% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров и счетчиков газа «Гранд 1,6»).
Магазины торгового центра «Столица» 3 и 21, 22 июля от 5 до 50%


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Теги: Минск
 
 
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Столичные универмаги и торговые центры в июле продолжат устраивать распродажи товаров - как продовольственных, так и непродовольственных. Скидки будут доходить...
 
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