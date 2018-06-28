Скидки до 60%. Какие магазины и торговые центры будут устраивать в июле распродажи

|В каких магазинах и торговых центрах в июле искать скидки?
|Магазин, ТЦ
|В какие дни будут скидки
|Размер скидки
|ОАО «ЦУМ Минск»
|5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28
|20% на непродовольственные товары, на продовольственные товары при сумме покупки от 15 рублей — 5%
|ОАО «ЦУМ Минск»
|каждый понедельник июля
|18% на непродовольственные товары для держателей дисконтных карт (акция «В ЦУМ без очередей»)
|ОАО «ГУМ»
|5, 7, 26, 28 июля
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20% на непродовольственные товары (акция «Щедрый день»)
|ОАО «ГУМ»
|12, 19 июля
|23% на непродовольственные товары (Акция «Щедрый день»)
|ОАО «ГУМ»
|20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31 июля
|30% на отдельные группы непродовольственных товаров
|ОАО «ГУМ»
|9, 10, 17, 18 июля
|25% в секциях непродовольственных товаров для держателей дисконтных карт
|ТКУП «Универмаг Беларусь»
|каждый понедельник июля
|8% на продовольственные товары для лиц пенсионного возраста при предъявлении пенсионного удостоверения
|ТКУП «Универмаг Беларусь»
|10, 17, 24, 31 июля
|23% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары
|ТКУП «Универмаг Беларусь»
|1−9, 12−15, 19−22, 26−29 июля
|25% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары для держателей дисконтных карт
|ООО «Торговый дом «На Немиге»
|каждый вторник, среду, субботу июля
|22% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары
|ООО «Торговый дом «На Немиге»
|с 1 по 3 июля
|25% на непродовольственные товары, 10% на продовольственные товары
|ООО «Торговый дом «На Немиге»
|каждую пятницу июля
|до 25% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары
|УП «Кирмаш»
|каждую среду, пятницу июля
|20% на непродовольственные товары
|УП «Кирмаш»
|1, 2, 3 июля
|20% на непродовольственные товары (для ветеранов ВОВ)
|УП «Кирмаш»
|с 1 по 20 июля
|30% на отдельные товары для сада и огорода
|УП «Кирмаш»
|9, 16, 30 июля
|25% на непродовольственные товары для держателей дисконтных карт
|ОАО «Трикотажторг» (ул. Платонова, 30/2)
|каждую среду июля
|17%
|ОАО «Трикотажторг» (ул. Платонова, 30/2)
|с 1 по 31 июля
|от 20 до 50% на товары отдельных производителей
|ООО «Старт-Х» (ул. Долгобродская, 26)
|каждый понедельник, среду июля
|15% (кроме уцененных, акционных товаров)
|ООО «Старт-Х» (ул. Долгобродская, 26)
|с 1 по 31 июля
|от 15 до 20% на отдельные группы товаров
|ТООО «Северянка» (ул. Ангарская, 38)
|каждый четверг, субботу июля
|15% на отдельные группы товаров
|ООО «Вильнюс-1» (ул. Калиновского, 55)
|каждую среду июля
|15% на отдельные группы товаров
|ООО «Вильнюс-1» (ул. Калиновского, 55)
|с 1 по 31 июля
|10% на отдельные группы товаров
|ЗАО «Сандрик» (просп. газеты «Правда», 40)
|каждый вторник июля
|15% на отдельные группы товаров
|ЗАО «1000 мелочей» (ул. Калинина, 1)
|каждый четверг июля
|15%
|ООО «Детский мир» (Логойский тракт, 25/1)
|11, 12, 19, 20 июля
|10%, а также до 60% на отдельные группы товаров
|ОДО «Вероника» (ул. Притыцкого, 38)
|каждый вторник, четверг, воскресенье июля
|20%
|ЗАО «Гаспадар и Гаспадыня» (просп. Независимости, 131/1)
|каждую среду июля
|20%
|ТЗАО «Богатырь» (ул. Притыцкого, 32)
|каждую среду, четверг июля
|15%
|ООО «Торговый дом «Дюймовочка» (ул. Притыцкого, 40)
|каждую субботу, воскресенье июля
|20%
|ЗАО «Лянок» (просп. Независимости, 46)
|каждую среду, субботу июля
|20%
|ТЗАО «Пальмира» (ул. Шугаева, 3/1)
|с 1 по 31 июля
|от 15 до 30% на отдельные группы товаров
|ЗАО «Сантехоборудование» (ул. Щербакова, 30)
|каждый четверг июля
|20% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров и счетчиков газа «Гранд 1,6»).
|Магазины торгового центра «Столица»
|3 и 21, 22 июля
|от 5 до 50%