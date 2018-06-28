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15 проектов на 70 млн долларов: международный форум «Мельница успеха» собрал в Могилёве потенциальных инвесторов со всего мира

29.06.2018 19:44 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Новые контакты и контракты. Международный инвест-форум «Мельница успеха» собрал представителей деловых кругов со всего мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

15 проектов на 70 млн долларов: международный форум «Мельница успеха» собрал в Могилёве потенциальных инвесторов со всего мира

Его итогом стало подписание полутора десятка соглашений на десятки миллионов долларов. Гости отмечают привлекательный бизнес-климат Беларуси и готовы вкладывать сюда деньги.

15 проектов на 70 млн долларов: международный форум «Мельница успеха» собрал в Могилёве потенциальных инвесторов со всего мира

«Мельница успеха» – это форум, который помогают зарубежному бизнесу лучшей узнать Беларусь. Ее возможности. В этот раз в Могилев приехали представители 25 стран. Кто-то познакомится, а кто-то с конкретными намерениями инвестировать в нашу страну.

15 проектов на 70 млн долларов: международный форум «Мельница успеха» собрал в Могилёве потенциальных инвесторов со всего мира

Александр Кремер, глава представительства Всемирного банка в Беларуси:
Сегодня мы видим в Беларуси энтузиазм со стороны органов управления всех уровней, в части привлечения частных инвестиций в страну. Здесь есть целый ряд законодательных актов, которые касаются развития и раскрепощения бизнес-инициатив.

15 проектов на 70 млн долларов: международный форум «Мельница успеха» собрал в Могилёве потенциальных инвесторов со всего мира

Виктор Красовский, генеральный директор Могилевской ассоциации промышленников и предпринимателей:
Он проводится для того, чтобы показать инвестору условия, которые у нас созданы в Могилевской области.

15 проектов на 70 млн долларов: международный форум «Мельница успеха» собрал в Могилёве потенциальных инвесторов со всего мира

Уже в середине форума подписаны целый ряд соглашений, на общую сумму 70 миллионов долларов. Международная компания «ZemlyakoFF Crop Protection» совсем недавно начала работать в Беларуси и уже перешла от слов к делу.

15 проектов на 70 млн долларов: международный форум «Мельница успеха» собрал в Могилёве потенциальных инвесторов со всего мира

Антон Земляков, генеральный директор компании «ZemlyakoFF Crop Protection» в Беларуси:
Здесь созданы все условия для привлечения бизнеса именно в этот регион. Преференции, льготы заявлены очень интересные. Это дает возможность сюда переносить бизнес из других регионов.

15 проектов на 70 млн долларов: международный форум «Мельница успеха» собрал в Могилёве потенциальных инвесторов со всего мира

«ZemlyakoFF Crop Protection» специализируется на производстве средств защиты растений. В Могилевском районе компания построит три современных предприятия. Первое будет заниматься доработкой элитных семян кукурузы из России, Венгрии и Франции. Уже к началу следующих весенне-полевых работ завод планирует отгрузить клиентам первую продукцию.

15 проектов на 70 млн долларов: международный форум «Мельница успеха» собрал в Могилёве потенциальных инвесторов со всего мира

15 проектов на 70 млн долларов: международный форум «Мельница успеха» собрал в Могилёве потенциальных инвесторов со всего мира

Игорь Кобзев, директор компании «ZemlyakoFF Crop Protection» в Беларуси:
Мы работаем с группой компании «Хунгарасид» Венгрия. Продукция будет экспортироваться в рамках Евразийского экономического союза и также будут обеспечены сельхозпредприятия Беларуси по специальным льготным ценам.

15 проектов на 70 млн долларов: международный форум «Мельница успеха» собрал в Могилёве потенциальных инвесторов со всего мира

У компании амбициозные планы по созданию целого производственного кластера, выпускающего инновационную экспортоориентированную продукцию. Например, современных сеялок нового типа и средств защиты растений в мелкой фасовке для садоводов, огородников и мелких фермерских хозяйств.

15 проектов на 70 млн долларов: международный форум «Мельница успеха» собрал в Могилёве потенциальных инвесторов со всего мира

Юрий Прокопенко, СТВ:
Здесь самое главное – новые контакты, новые знакомства. Потенциальные инвесторы убедились – в Беларуси можно и нужно работать.

 
Теги: знакомства, Могилев
 
 
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Новости Беларуси. Новые контакты и контракты. Международный инвест-форум «Мельница успеха» собрал представителей деловых кругов со всего мира, сообщили в...
 
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