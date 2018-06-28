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В Борисове оперативники задержали серийного вора, который периодически пробирался в чужие дома

29.06.2018 18:50 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Борисовские оперативники задержали серийного вора, который орудовал в Минской и Витебской областях, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Борисове оперативники задержали серийного вора, который периодически пробирался в чужие дома

Им оказался ранее судимый 60-летний мужчина. Злоумышленник выставлял оконные рамы и пробирался в дома. Чаще всего брал инструменты, технику и кухонную утварь. Свое достояние мужчина прятал в лесу, а потом продавал.

В Борисове оперативники задержали серийного вора, который периодически пробирался в чужие дома

А на вырученные деньги покупал алкоголь. По данным милиции, фигурант может быть причастен к 6 подобным кражам. Проводится расследование. Возбуждено уголовное дело.

В Борисове оперативники задержали серийного вора, который периодически пробирался в чужие дома

 
 
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Новости Беларуси. Борисовские оперативники задержали серийного вора, который орудовал в Минской и Витебской областях, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Им...
 
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