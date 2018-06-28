ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Приехал погостить и остался без машины: в Узденском районе животновод местного хозяйства угнал автомобиль минчанина

29.06.2018 18:42 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Бобруйчанин украл авто у столичного жителя, который приехал погостить у друга, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Приехал погостить и остался без машины: в Узденском районе животновод местного хозяйства угнал автомобиль минчанина

Происшествие случилось в деревне Рачица Узденского района. К застолью двух знакомых присоединился животновод местного хозяйства. Дождавшись конца праздника, он забрал ключи от иномарки и скрылся.

Приехал погостить и остался без машины: в Узденском районе животновод местного хозяйства угнал автомобиль минчанина

Впрочем, поездка на угнанном авто не удалась: мужчина не справился с управлением и съехал в канаву. Поняв, что замысел был неудачным, угонщик позвонил хозяину иномарки и сообщил, что случайно нашел его машину. Владелец заподозрил что-то неладное и обратился в милицию.

Приехал погостить и остался без машины: в Узденском районе животновод местного хозяйства угнал автомобиль минчанина

Вероника Барковская, официальный представитель Государственного комитета судебных экспертиз по Минской области:
Произведена фиксация следов, изъяты необходимые объекты для дальнейших исследований – след пальца руки и чехол с рулевого колеса автомобиля. При проверке следов экспертами Минского областного управления установлено совпадение со следом пальца руки мужчины, который и совершил поездку на автомобиле.

Мужчина признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело.

 
 
Ссылка на источник 2
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Бобруйчанин украл авто у столичного жителя, который приехал погостить у друга, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Происшествие случилось в...
 
Новости дня
Новости разные
 
​Президент Беларуси встретился с президентами Австрии и Германии во Дворце Независимости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
29.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика