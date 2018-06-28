|
Приехал погостить и остался без машины: в Узденском районе животновод местного хозяйства угнал автомобиль минчанина
Новости Беларуси. Бобруйчанин украл авто у столичного жителя, который приехал погостить у друга, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Происшествие случилось в деревне Рачица Узденского района. К застолью двух знакомых присоединился животновод местного хозяйства. Дождавшись конца праздника, он забрал ключи от иномарки и скрылся.
Впрочем, поездка на угнанном авто не удалась: мужчина не справился с управлением и съехал в канаву. Поняв, что замысел был неудачным, угонщик позвонил хозяину иномарки и сообщил, что случайно нашел его машину. Владелец заподозрил что-то неладное и обратился в милицию.
Вероника Барковская, официальный представитель Государственного комитета судебных экспертиз по Минской области:
Мужчина признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Приехал погостить и остался без машины: в Узденском районе животновод местного хозяйства угнал автомобиль минчанина
Новости Беларуси. Бобруйчанин украл авто у столичного жителя, который приехал погостить у друга, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Происшествие случилось в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)