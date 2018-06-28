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5-летняя девочка выпала из окна третьего этажа в Молодечно
Новости Беларуси. В Молодечно из окна третьего этажа выпала 5-летняя девочка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
ЧП произошло в общей уборной одного из местных интернатов. Известно, что ребенок проживает вместе с родителями в этом здании. С переломами девочку доставили в больницу. Проводится проверка. Было открыто окно изначально или девочка открыла его сама выясняется.
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Новости Беларуси. В Молодечно из окна третьего этажа выпала 5-летняя девочка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ЧП произошло в общей уборной одного из местных...
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